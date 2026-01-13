FREEMAIL
NE SKRIVAJU SE /

Je li ovo potvrda romanse? Suprug Blanke Vlašić stigao na crveni tepih sa zgodnom plavušom

Foto: David Catry, Sportpix/alamy/profimedia

13.1.2026.
8:29
Hot.hr
David Catry, Sportpix/alamy/profimedia
Suprug nagrađivane hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39), već više od godinu dana plijeni pozornost europskih medija svojim javnim istupima o braku i privatnom životu. Van Gucht je u intervjuima govorio kako on i jedna od naših najuspješnijih sportašica svih vremena žive u otvorenom braku, što je izazvalo brojne komentare u javnosti.

S Van Guchtom se posljednjih godina povezuje i spisateljica Charlotte Van Looy, koja je ranije otkrila da su zajedno već oko sedam godina. S njom se novinar često fotografirao za društvene mreže, no čini se da u njegov život sada ulazi novo društvo.

Foto: Belga/ddp Usa/profimedia

U belgijskim medijima i na društvenim mrežama posljednjih dana spominje se nova plavuša uz Rubena – manekenka Valentine Besard s kojom se Ruben sada pojavio na manifestaciji Zlatna kopačka, na kojoj se dodjeljuje nagrada najboljem strijelcu u Belgiji.

 

Privukli su pažnju i usklađenim stajlingom: Van Gucht je odabrao tamno zeleno odijelo, bijelu košulju i bakrene čizme, dok je Besard zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini.

Sve češće u Valentininom društvu

Inače, ovo nije prvi put da su se pojavili zajedno u javnosti. Van Gucht i Besard bili su viđeni i na jednom događaju početkom prosinca, a zajedničke fotografije podijelili su u zajedničkoj objavi na Instagramu, čime su dodatno potaknuli rasprave o njegovu privatnom životu.

Dok Ruben Van Gucht svojim izjavama i pojavama uredno puni medijske stupce, Blanka Vlašić privatni život drži podalje od javnosti i rijetko se oglašava o temi braka.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Gospodine Trump trebamo samo podršku iz zraka, evo što ciljati'

Ruben Van GuchtBlanka Vlašić
komentara
Je li ovo potvrda romanse? Suprug Blanke Vlašić stigao na crveni tepih sa zgodnom plavušom