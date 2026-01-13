Je li ovo potvrda romanse? Suprug Blanke Vlašić stigao na crveni tepih sa zgodnom plavušom

Suprug nagrađivane hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39), već više od godinu dana plijeni pozornost europskih medija svojim javnim istupima o braku i privatnom životu. Van Gucht je u intervjuima govorio kako on i jedna od naših najuspješnijih sportašica svih vremena žive u otvorenom braku, što je izazvalo brojne komentare u javnosti.

S Van Guchtom se posljednjih godina povezuje i spisateljica Charlotte Van Looy, koja je ranije otkrila da su zajedno već oko sedam godina. S njom se novinar često fotografirao za društvene mreže, no čini se da u njegov život sada ulazi novo društvo.

U belgijskim medijima i na društvenim mrežama posljednjih dana spominje se nova plavuša uz Rubena – manekenka Valentine Besard s kojom se Ruben sada pojavio na manifestaciji Zlatna kopačka, na kojoj se dodjeljuje nagrada najboljem strijelcu u Belgiji.

Privukli su pažnju i usklađenim stajlingom: Van Gucht je odabrao tamno zeleno odijelo, bijelu košulju i bakrene čizme, dok je Besard zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini.

Sve češće u Valentininom društvu

Inače, ovo nije prvi put da su se pojavili zajedno u javnosti. Van Gucht i Besard bili su viđeni i na jednom događaju početkom prosinca, a zajedničke fotografije podijelili su u zajedničkoj objavi na Instagramu, čime su dodatno potaknuli rasprave o njegovu privatnom životu.

Dok Ruben Van Gucht svojim izjavama i pojavama uredno puni medijske stupce, Blanka Vlašić privatni život drži podalje od javnosti i rijetko se oglašava o temi braka.

