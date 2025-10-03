Romantični prizor s putovanja: Blanka i Zlatko Mateša uživaju u čarima Malte

Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (45) i njezin suprug predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša (76) dijele strast prema putovanjima. Od Amerike do Japana, nema gdje nisu bili. Par trenutačno uživa u čarima Malte, od kuda su se javili svojim pratiteljima na društvenoj mreži.

"Jedinstvena Malta, spoj mediteranskog, talijanskog, britanskog i arapskog utjecaja na kulturu, arhitekturu i gastronomiju. Katolička katedrala sv. Pavla u Mdini", napisala je Blanka.

Elegantni par

Par je zablistao, kao i uvijek, u elegantnom izdanju, a brojni pratitelji su označili da im se objava sviđa.

Podsjetimo, Blanka i Zlatko privlače pažnju gdje god se pojave. Iako je njihova razlika u godinama velika, dokazali su da ljubav ne pita za godine.

Foto: Neva Zganec/pixsell

"Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Neki ljudi s toliko godina rade u polju bolje nego netko s 30. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest", poručila nam je Blanka svojedobno.

