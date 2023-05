U premijeri treće sezone serije "Keeping Up with the Kardashians", Kim Kardashian (42) progovorila je o svom privatnom životu. Ona je objasnila svoj prekid s Peteom Davidsonom (29) o kojem se mnogo govorilo.

U kolovozu su Kim Kardashian i Pete Davidson prekinuli nakon devet mjeseci romanse. Iako ni Kim ni komičar nisu javno otkrili točne razloge svog prekida, tijekom nedavne epizode pojavile su se suptilne naznake. “Solo sam i nisam spremna za druženja”, Kim je rekla u najavi.

“Puno smo razgovarali i osjećala sam krivnju. Pete je prošao kroz mnogo toga zbog moje veze”, dodala je.

Kim shvaća da su prošle veze utjecale na njen odnos s Peteom, a on je bio taj koji je zbog toga više patio. Ipak, zvijezda ne želi odustati od ponovnog pronalaska svog savršenog partnera, iako smatra da to nije baš lako.

“Idem naprijed-natrag u svojim osjećajima. Ponekad si mislim:, 'Uh, tko će uopće htjeti izlaziti sa mnom, imam četvero djece, u 40-ima sam. Tko će se htjeti nositi s dramom.' Ali moja će osoba reći: 'Jeb** sve to, bit će teško, ali mi smo zajedno i učinit ćemo ovo. Tako da samo čekam tu osobu”, zaključila je Kim.

Podsjetimo, Kim je nedavno u jednom podcastu otvorila dušu i progovorila o majčinstvu. Kim je inače majka četvero djece, kćeri North i Chicago, te sinova Sainta i Psalma koje ima s bivšim mužem Kanyeom Westom.

Kim je ispričala koliko joj je teško svaku noć s četvero male djece.

"Ako nastupe napadaji bijesa, o moj Bože, život se okrene naopačke. Ali nauči te sve to više o tebi nego što ikad itko može očekivati. Mislim, nekad danima ne stignem oprati kosu, imam dječju pljuvačku svuda po sebi i nosim istu pidžamu, posebno je tako bilo za vrijeme covida", kazala je.