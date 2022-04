Ruski oligarh Roman Abramovič moli svoje prijatelje iz Hollywooda i američke moćnike da mu svaki posudi po milijun dolara kako bi mogao opstati dok mu svjetske vlasti vrate zamrznutu imovinu na korištenje.

'Nikada nije propustio isplatiti plaću za svoje osoblje'

Page Six je saznao da vlasnik nogometnog kluba Chelsea Abramovič – čiji su bankovni računi zamrznuti u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu – očajnički traži zajmove od svojih istaknutih i moćnih prijatelja kako bi održao svoj bogati život na koji troši više od 750.000 dolara tjedno. To uključuje i sluge koji održavaju njegove višestruke luksuzne super-jahte.

No, dok Abramovič, koji je bio domaćin niza slavnih zabava na svojim brodovima i na svom prostranom imanju St Bartha, ima mnogo bliskih prijatelja u Hollywoodu, Wall Streetu i u svijetu tehnologije. Navodno su njegovi suradnici oprezni u pogledu posuđivanja novca, bez obzira na to što on sudjeluje u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.

"Roman traži od svojih najbližih moćnih prijatelja da mu posude milijun dolara", rekao je izvor za Page Six. "Kaže da nikada nije propustio isplatu plaća za svoje osoblje, što je 750.000 dolara tjedno, a sa zamrznutom imovinom ne može platiti svoje ljude. Za novac se obratio holivudskom producentu i redatelju Brettu Ratneru i obitelji Rothschild, između mnogih drugih. No, iako su s Romanom dobri prijatelji, nisu pristali dati mu novac, jer ga ili nemaju u gotovini. Štoviše, nije jasno kakve su posljedice ako mu posude novac", rekao je izvor. Ratner je navodno odbio komentirati, a Rothschildi nisu bili dostupni. Ni jedan ni drugi nisu dali novac Abramoviču.

Obogatio se nakon raspada SSSR-a

Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija sankcionirali su Abramoviča, koji ima neto vrijednost od 14,3 milijarde dolara, prema Bloombergu. Abramovič je zamrznuo svoju imovinu američkim fondovima. Sankcije su također spriječile Abramoviča da zaradi 3 milijarde dolara od prodaje nogometnog kluba Chelsea.

Abramovič se navodno obogatio u naletu privatizacije nakon raspada Sovjetskog Saveza i bio je vlasnik Millhouse Capitala, investicijske tvrtke s udjelima u rudarstvu nikla i proizvođačima čelika. 2018. Abramovič je prenio imovinu u Upper East Sideu u vrijednosti od 92,3 milijuna dolara na svoju bivšu suprugu Dashu Žukovu, prema gradskoj imovinskoj evidenciji.

U međuvremenu Abramovič još uvijek čini sve kako bi održao svoju imovinu, uključivanjem sebe u mirovne pregovore kako bi se zaustavila invazija Vladimira Putina na Ukrajinu. Na mirovne pregovore ga je pozvala Ukrajina koja vjeruje da ima izravnu vezu s Putinom, što on poriče.

Posjeduje jednu od najvećih jahti na svijetu

Abramovič je nedavno preživio pokušaj trovanja tijekom mirovnih pregovora zbog čega je navodno patio od boli u očima i ljuštenja kože. Također je rečeno da su pogođena dva ukrajinska mirovna pregovarača, a navodno su trovanje planirali Rusi koji su htjeli sabotirati pregovore.

Ironija je da Abramovič posjeduje najmanje četiri jahte, ukupne vrijednosti gotovo 1.400.000 dolara. Plus prijavljeno prostrano imanje St Bartha vrijedno 700 milijuna dolara na najljepšoj otočkoj plaži Gouvenour. Prije samo nekoliko dana vlada Antigve potvrdila je da su dvije jahte u njezinim vodama povezane s mogulom.

Navodi se da u Antigvi ima superjahtu Halo i pomoćno plovilo Garcon, čija se vrijednost procjenjuje na približno 40 milijuna dolara, odnosno 20 milijuna dolara, prema Financial Timesu.

Abramovič također posjeduje plovilo Eclipse vrijedno 700 milijuna dolara – jednu od najvećih jahti na svijetu, s posadom od 70 članova, s neprobojnim staklom i proturaketnim obrambenim sustavom, koji se čini prilično ekstremnim. Njegova jahta Solaris vrijedna 600 milijuna dolara nešto je manja, ali modernijeg dizajna. I Solaris i Eclipse privezani su u Turskoj, gdje vlasti ne provode sankcije Rusiji, ali se priča da su utočište za oligarhe i njihov novac.