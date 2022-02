Najmlađa članica klana Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, rodila je drugo dijete. Kylie je na Instagramu podijelila sliku dječaka koji je rođen 2. veljače 2022. godine. Ime dječaka nije poznato.

Zvijezda showa "Keeping Up With the Kardashians" dijete je dobila s partnerom Travisom Scottom. Na fotki koju je podijelila vidi se ruka njezine kćeri Stormi kako drži za ruku novorođenog brata. Na Instagram storyjima podijelila je fotografiju na kojoj se mogu vidjeti cvjetni aranžmani koje je dobila od obitelji povodom rođenja sina. Zanimljvo je da njeno prvo dijete, Stormi slavi rođendan 1. veljače, samo dan prije brata.

Njezini pratitelji ostavili su joj u komentarima mnogo komplimenata i lijepih želja. Izvor je za američki TMZ rekao da se Kylie poslije porođaja osjeća dobro te da je malena Stormi uzbuđena jer ima brata.

Podsjetimo, vijest da je Kylie trudna sa svojim drugim djetetom izašla je u kolovozu 2021. Mlada influencerica trudnoću s kćeri Stormi strogo je čuvala od očiju javnosti.