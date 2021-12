Zvijezda "Keeping Up With The Kardashians" Kylie Jenner (24) suočena je s novim kritikama nakon što se pojavila fotografija iz 2015. godine na kojoj pozira u invalidskim kolicima. Obožavatelji je, naime, optužuju za "lažini invaliditet", piše Mirror.

Obožavatelji su osudili Kylie nakon što je na internetu osvanula njezina kontroverzna fotografija. Korisnici društvenih mreža tvrde da je bila "blesava" jer je svojevoljno pozirala u invalidskim kolicima za snimanje naslovnice jednog magazina.

Kylie je pozirala sjedeći u invalidskim kolcima dok je na sebi imala bodi od lateksa i kožni choker oko vrata. Tada je imala bob frizuru, a pogled je uputila u daljinu.

Gotovo sedam godina nakon što je slika snimljena, jedan bloger s invaliditetom na svom je Twitteru prozvao Kylie zbog sudjelovanja u kontroverznom fotografiranju.

Obožavatelji su ostali u nevjerici

"Dobar je dan za prisjetiti se da je Kylie Jenner, treća najpraćenija osoba na Instagramu, napravila ovu naslovnicu prije šest godina kako bi predstavila 'invaliditet' uzrokovan njezinom slavom. Užasno. Ali to nije obilježilo njezinu karijeru jer invaliditet služi samo za privremenu nelagodu", napisao je.

Nakon što se fotografija pojavila na internetu, obožavatelji su ostali u nevjerici i nije im trebalo dugo da dobro "naribaju" Kylie.

"Kao da je zapravo sugerirala da se zbog slave osjećala 'onesposobljenom'… Odvratno", "Kako je ova fotografija uopće dobilo zeleno svjetlo? O čemu je, zaboga, razmišljala", "Kardashiani su u svoje vrijeme napravili puno pogrešaka, ali ovo je daleko jedna od najšokantnijih", komentirali su. Ipak jedna je kritika dobila najviše lajkova.

"To samo pokazuje da Kylie Jenner stvarno nema pojma kroz što ljudi prolaze u stvarnom životu izvan balona u kojem živi. Ona je apsolutna blesava idiotkinja", istaknuo je jedan pratitelj.

Kylie je u posljednje vrijeme vrlo malo aktivna na društvenim mrežama. Ona i reper Travis Scott uskoro trebaju dobiti svoje drugo dijete.