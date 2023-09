Måneskin je bio jedan od rijetkih rock bendova koji su svirali na dodjeli nagrada MTV VMA 2023.

Talijanska je ekipa maksimalno iskoristila trenutak, izvodeći pjesmu "Honey (Are U Coming?)" koja je cijelu dvoranu digla na noge - uključujući i apsolutnu slavodobitnicu Taylor Swift.

Frontmen Damiano David započeo je nastup u gomili, pjevajući u kameru.

Dok je prolazio pokraj Swift, ona mu je poslala poljubac, piše Loud Wire.

David je zatim otišao do pozornice i ponovno se pridružio ostatku Måneskina u naelektriziranoj izvedbi novog samostalnog singla benda.

Måneskinov “The Loneliest” osvojio je nagradu za najbolju rock pjesmu na ovogodišnjoj VMA dodjeli, dok su također bili nominirani za grupu godine.

Prošle je godine MTV cenzurirao izvedbu benda "Supermodel" nakon što je basistica Victorija De Angelis imala modnu nezgodu usred nastupa.

Stigla je odjevena u top na jedno rame koji je otkrio jednu dojku, a bradavicu je prekrivalo srebrno srce.

Među ostalim rock i alternativnim izvođačima koji su bili nominirani za nagrade na ovogodišnjoj dodjeli su Blink-182, Metallica, Foo Fighters, Paramore, Linkin Park i drugi.

U kategoriji najbolje alternative nominirani su "EDGING" Blink-182, "The Film" boygeniusa, "Hold Me Like a Grudge" Fall Out Boya, Lana Del Rey s "Candy Necklace" Jona Batistea, "This Is Why" grupe Paramore " i "Stuck" grupe Thirty Seconds to Mars."