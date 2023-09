Sinoćnja MTV VMA dodjela nagrada 2023. je bila noć za pamćenje. Taylor Swift je osvojila sve što se osvojiti da, svi su se divili Shakirinom nastupu, a posebno iznenađenje je bilo ponovno okupljanje *NSYNC-a, piše People.

Show, koji je emitiran uživo iz Prudential Centera u Newarku, također je slavio najbolje u latino glazbi, uz 50. obljetnicu hip-hopa. Uglavnom, svi su bili tamo.

Donosimo vam u nastavku najbolje trenutke MTV VMA dodjele nagrada 2023.

Vojska klonova Olivije Rodrigo

Nakon uvodnog nastupa Lil Waynea, Rodrigo je izašla na pozornicu kako bi otpjevala novi singl "Vampire", kao i stvar "Get Him Back!", a na pozornici su joj se pridružile brojne dvojnice. Rodrigin nastup uslijedio je nekoliko dana nakon što je objavila svoj drugi LP "Guts", nastavak njezinog debi albuma "Sour" iz 2021.

Ponovno okupljanje NSYNC-a + Taylor Swift

Dečki su se vratili! Momci iz *NSYNC-a — Joey Fatone, Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass i Chris Kirkpatrick — ponovno su se okupili na početku ceremonije u utorak navečer, dodijelivši Taylor Swift nagradu za najbolji pop video za "Anti-Hero".

"Ti si pop personificirana persona pa je primiti ovo iz tvojih zlatnih pop ruku stvarno, previše", rekla je Taylor nakon što je primila nagradu od Bassa.

Izvedba Cardi B i Megan Thee Stallion

Cardi B i Megan Thee Stallion zajedno su otpjevale novi singl "Bongos". Cardi B započela je trenutak spuštajući se sa stropa na disko kugli, a Megan joj se kasnije pridružila među gomilom šareno odjevenih pomoćnih plesačica.

Shakirin nastup

Dobitnica nagrade "Video Vanguard" za 2023. uzdrmala je pozornicu, pjevajući svoje hitove poput “She Wolf”, “Te Felicito”, “Objection (Tango)”, “Whenever, Wherever” i “Hips Don't Lie”.

U svom govoru zahvalila je svojim sinovima (koji su bili tamo!), MTV-u i svojim obožavateljima, "koji ju uvijek, uvijek podržavaju u nevolji", rekla je. "Puno vam hvala što ste moja vojska i što mi pomažete u svim mojim bitkama."

Trijumfalni povratak Demi Lovato

Ovo joj je bio prvi nastup nakon šest godina i Lovato je osvojila publiku novim rock verzijama svojih prošlih singlova.

Pjevačica je otpjevala uzbudljiv niz pjesama, od "Heart Attack" i "Sorry Not Sorry" do "Cool for the Summer", podigavši publiku na noge.

Debi Karol G na dodjeli VMA

U svom prvom nastupu na VMA dodjeli, kolumbijska senzacija donijela je sjaj na pozornicu, izvodeći seksi izvedbu svojih pjesama iz 2023. "OKI DOKI" i "Tá OK (Remix)".

Kasnije tijekom noći, osvojila je i svoju prvu VMA nagradu, za svoju suradnju sa Shakirom.

Diddyjeva "obiteljska afera"

Diddy je izveo pjesme "Another One of Me", "I'll Be Missing You", "It's All About the Benjamins", "Last Night" i "Can't Nobody Hold Me Down" uz pomoć Yunga Miamija i Keyshie Cole, kao i njegovog sina Kinga Combsa.

Kad je završio, Diddy je primio svoj trofej "Moon Person" od svoje dugogodišnje prijateljice Mary J. Blige i njegove najstarije kćeri Chance. "Ovo je za mene ostvarenje sna, rekao je. "Odrastao sam gledajući MTV: 'Čovječe, volio bih da jednog dana mogu biti tamo gore', a počeo sam kao raznosač novina. Nisam znao da ću biti ovdje."

Prva pobjeda reperice Ice Spice

"Ovo je tako cool", rekla je Ice Spice, prije nego što je zahvalila svom timu i odanoj bazi obožavatelja, a.k.a. njezinim "Munchkinsima".

MTV-jevo uzdizanje hip-hopa

Kao i dodjela Grammyja ranije ove godine, MTV je proslavio 50. godišnjicu hip-hopa putovanjem kroz vrijeme kroz neke od najvećih pjesama i izvođača ovog žanra.

Lil Wayne, Nicki Minaj, Doug E. Fresh, Slick Rick, Grandmaster Flash and the Furious Five i LL Cool J bili su među izvođačima koji su se dotakli pet desetljeća hitova, otvarajući pjesmom "The Message" i prelivajući se u "Mama Said Knock" You Out" prije nego što završi s "Walk This Way".

Velika pobjeda Taylor Swift

Swift je bila velika pobjednica večeri, otišavši s više nagrada za svoj singl "Anti-Hero", uključujući željeni video godine.

"Ova prošla godina stvarno čini kao avantura života", rekla je. "Ne mogu vjerovati da sam prije godinu dana na VMA-u najavila album "Midnights". I sve što večeras imam za reći je hvala vam, oduševljena sam. Hvala obožavateljima, toliko vas volim."