Robert iz Ljubavi na selu priznaje: 'Zaljubljujem se u Sanju. Kupio sam joj lančić za oprost'

Nakon završetka 18. sezone showa Ljubav je na selu, Robert je u razgovoru za RTL.hr podijelio svoje dojmove o ljubavnim zapletima i preokretima. Iako je u showu sve ukazivalo na to da je pronašao ljubav s Ankicom, situacija se nakon gašenja kamera potpuno promijenila. Robert priznaje da je u njegovom životu uslijedila velika promjena.

Na pitanje kako se sada osjeća, Robert je bio jasan: „Osjećam se super zadovoljno.“ Iako su mnogi primijetili njegovu bliskost s Sanjom, Robert je iznenadio mnoge gledatelje odabirom Ankice za romantično putovanje. Kako je otkrio u razgovoru za RTL.hr, ta odluka nije bila isključivo njegova. „Prijatelji su rekli da bi bilo bolje tako“, objašnjava Robert, dodajući kako je vjerovao da će odnos s Ankicom funkcionirati.

Putovanje koje je pokazalo prve probleme

Već na početku putovanja, Robert situaciju opisuje kao „napetu“, jer su se pojavili nesuglasice u pogledu tempa njihove veze. Dok je on želio ići polako, Ankica je imala drugačije planove, što je stvorilo napetost među njima. „Govorio sam joj da uspori, da ne napravimo iste greške kao u prošlosti“, prisjeća se Robert.

Nakon povratka s putovanja, situacija se još više pogoršala. „Pozvao sam je da dođe u berbu, ali ona je prvo rekla da ne zna, a zatim mi je porukom javila da neće doći“, prepričava Robert. Pobjegla je od njega, a ono što ga je najviše pogodilo bila je činjenica da se pojavila kod njegovih susjeda, umjesto da dođe do njega. „To me najviše pogodilo“, kaže Robert, dodajući da se nakon toga povukao i izgubio povjerenje.

Sreću je pronašao sa Sanjom

Nakon tih problema, Robert je shvatio da je napravio pogrešku. U razgovoru za RTL.hr, priznaje da je počeo komunicirati s Sanjom, s kojom se odmah bolje slagao. „Počeli smo normalno komunicirati“, kaže Robert, objašnjavajući kako se osjećao bolje i sigurnije sa Sanjom. „Sanjom se osjećam drugačije, bolje“, priznaje, ističući da je pronašao stabilnost koju je tražio.

Romantična gesta i novi početak

Kako bi ispravio svoje greške, Robert je odlučio napraviti romantičnu gestu prema Sanji. „Kupio sam joj lančić za oprost“, otkriva Robert, govoreći o poklonu koji je simbolizirao njegovu ispriku za zbunjujuće poruke koje joj je slao. Robert ističe da se s Sanjom sada viđa polako, bez žurbe, i da njihov odnos napreduje u pozitivnom smjeru.

Na pitanje osjeća li da se zaljubljuje, Robert iskreno priznaje: „Da, mislim da polako... Da, evo iskreno, da.“

