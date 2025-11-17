Robbie Williams upozorava na opasne nuspojave injekcija za mršavljenje: 'Vid mi je sve mutniji'
Liječnici pozivaju na oprez
Britanski glazbenik Robbie Williams (51) posljednjih je dana ponovno privukao veliku pozornost nakon što je javno upozorio na moguće ozbiljne nuspojave popularnih injekcija za mršavljenje, poznatih kao GLP-1 agonisti. Prema njegovim riječima, terapija mu je uzrokovala značajno pogoršanje vida, zbog čega na pozornici gotovo ne može prepoznati vlastitu publiku.
Mutan vid i strah od posljedica
Williams je istaknuo da ne vjeruje da je gubitak oštrine vida povezan sa starenjem, već upravo s injekcijama koje koristi. Kako kaže, lica gledatelja tijekom nastupa postala su mu nejasna, a čak i igrače na američkom nogometu vidi tek kao mutne obrise. Pozvao je sve koji razmišljaju o korištenju ovih lijekova da se dobro informiraju i savjetuju s liječnicima.
Što zapravo rade GLP-1 agonisti?
Ove injekcije djeluju tako da imitiraju hormone koji reguliraju apetit, a izvorno su razvijene za liječenje dijabetesa. Zbog učinka na smanjenje tjelesne težine posljednjih su godina masovno prihvaćene i među osobama koje se bore s pretilošću – uključujući i brojne slavne.
Williams je priznao da mu je terapija donijela psihološko olakšanje i pomogla u reguliranju kilograma te ga potaknula na zdraviji stil života. Ipak, sve više je zabrinut zbog vidnih problema.
Što kaže medicina?
Stručnjaci ističu da je veza između GLP-1 injekcija i problema s vidom još uvijek predmet istraživanja. Bilježe se rijetki slučajevi trajnog oštećenja vida, a istraživanja upozoravaju na povećan rizik od specifične vrste moždanog udara na optičkom živcu kod pacijenata koji koriste semaglutid ili tirzepatid – aktivne sastojke lijekova Ozempic, Wegovy i Mounjaro.
Proizvođači lijekova poručuju da aktivno prate sve prijavljene nuspojave i savjetuju korisnicima da odmah potraže liječničku pomoć pri pojavi simptoma.
Oprez i redovite kontrole
Liječnici, poput oftalmologa dr. Howarda Kraussa, preporučuju da pacijenti koji koriste GLP-1 agoniste obave oftalmološki pregled barem jednom godišnje. Pretpostavlja se da nagle promjene razine šećera u krvi mogu utjecati na optički živac.
Williams je najavio detaljnije liječničke pretrage, no zasad ne planira prekinuti terapiju jer mu pomaže u održavanju mentalnog i fizičkog zdravlja. Poručio je: „Budite oprezni i prepustite stručnjacima da vode vašu terapiju.“
