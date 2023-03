NEKAD VS. SAD / Rita Ora se pohvalila isklesanim tijelom, ali obožavatejli su je obasuli kritikama: 'Vrati nam obline! Što to radiš od sebe?!'

Pjevačica Rita Ora (32) oduvijek se dičila svojim oblinama te joj nije nikakav problem pokazivati ih na društvenim mrežama. No, otkako se udala za redatelja Taikau Waititija, počela je intenzivnije vježbati, pa su joj se obline istopile, a tijelo je isklesala do krajnjih granica, što nije najbolje sjelo nekim njenim fanovima. Naime, Rita je na Instagramu podijelila fotografije na kojima je zauzela vruće poze u oskudnom bikiniju i krpicama na sebi, pa se tako pohvalila savršeno formiranim tijelom. No, ubrzo su se u komentarima oglasili nezadovoljni obožavatelji koji su je kritizirali jer je previše isklesana te su od nje zatražili da vrati svoje predive obline. "Zumirao sam i ništa se ne vidi", napisao je jedan pratitelj, a drugi mu je odgovorio: "To je zato jer je svinjetinu i kobasice zamijenila celerom". "Molim te, Rita, vrati svoje obline! Što to od sebe radiš, curo? Pod hitno ih vrati", "Bila si tako seksi kad si imala obline", poručili su joj fanovi. Za vas smo, pored novih Ritinih, iskopali i one stare fotke, pa sami procijenite jesu li njeni fanovi u pravu.