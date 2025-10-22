Rijetko ih vidimo: Roditelji Luke Modrića i sestre stigli na predstavu o nogometnom genijalcu

Roditelji našeg proslavljenog nogometnog reprezentativca Luke Modrića (40), Stipe i Radojka Modrić, prisustvovali su izvedbi kazališne predstave "Luka Modrić: Moja igra" u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Uz njih su bili i članovi obitelji – kćeri Jasmina i Diora te Diorin suprug.

Redateljica i glumica Arija Rizvić (31), koja potpisuje režiju predstave, na svom je Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija s događaja te se prisjetila emocija koje je izazvao dolazak Modrićeve obitelji.

"Bilo je jako emotivno i velika čast mi je bila što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića, a njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su bili i podijelili svoje emocije s nama. A glumcima je poseban doživljaj bio upoznati stvarne ljude koje igraju u predstavi", napisala je Arija u objavi.

Inspirativna životna priča Luke Modrića

Inače, predstava "Luka Modrić: Moja igra" nastala je u suradnji Hrvatskog nogometnog saveza i Boss teatra, dok su autori dramskog teksta Valentina i Luka Mavretić. U glavnim ulogama nastupaju Matej Đurđević kao Luka Modrić, Gloria Dubelj i Denis Bosak.

Kazališni komad donosi priču o životu Luke Modrića iz intimne i emotivne perspektive, otkrivajući njegov put od dječaka iz Zatona Obrovačkog do svjetski priznatog nogometaša. Iako je nogomet središnja tema, predstava kroz Modrićevu priču progovara o odrastanju, obitelji, upornosti i snovima, nudeći univerzalnu poruku o snazi volje i vjeri u sebe.

Predstava posebno rezonira s mlađim generacijama, kojima primjer hrvatskog kapetana može poslužiti kao snažna inspiracija za ostvarenje vlastitih ciljeva.

