Kako pišu britanski tabloidi, glumac Tom Cruise nije došao na ovogodišnju dodjelu Oscara kako bi izbjegao susret s bivšom suprugom Nicole Kidman. Od razvoda je prošlo 20 godina, a Tomov film "Top Gun: Maverick" je bio nominiran u šest kategorija, uključujući i u onu za najbolji film, no glumac se nije pojavio na dodjeli.

"Tom nije bio na dodjeli jer je Nicole bila tamo i nije želio naletjeti na nju", kazao je neimenovani izvor za Daily Mail. Od onih bliskih Cruiseu tvrde kako njegov izostanak nije bio "osobne prirode", već jednostavno mu se nije uklapao u raspored, no nisu odgovorili konkretno na tvrdnju kako je sve skupa povezano s Kidmaninom prisutnošću.

Na dodjeli Oscara Kidman se pojavila sa suprugom Keithom Urbanom, iako nije bila na ručku koji prethodi ceremoniji, dok je Tom bio.

Kidman nije htjela imati veze sa Scijentološkom crkvom

Bivši par se upoznao 1990. godine dok su zajedno snimali film "Dani groma". Ona je tada imala 23 godine i nije bila poznata u Hollywoodu, no to se sve promijenio kad se spetljala s Tomom. Tom je Nicole, nakon 12 godina braka, ostavio u šoku 2001. godine. Iste je godine podnio zahtjev za razvod navodeći kao razlog "nepomirljive razlike". No pravi je razlog, govorilo se u to vrijeme, njezino odbijanje da mu se pridruži u Scijentološkoj crkvi.

"Mislila sam da je naš zajednički život savršen. Trebalo mi je dugo vremena da se oporavim. Bio je to preveliki šok. Živjeli smo u vlastitom balončiću, samo nas dvoje. Postali smo jako ovisni jedno o drugom. Bila sam jako vezana za Toma. Otišla bih i na kraj svijeta za njega... Bila sam potpuno očarana, zaljubila sam se ludo, strastveno", ispričala je Kidman kasnije.

Nicole i Tom posvojili su dvoje djece, Isabellu i Connora, no ona nije s njima u kontaktu. Oboje su povećeni Scijentološkoj crkrvi. Bivši par ne komunicira duže od deset godina.