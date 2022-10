"Na početku veze, došao je po mene na motorkotaču i odveo me u Woodstock, mjesto na kojem je 1969. održan istoimeni rock festival. Vjerujem da je to bila prijelomna točka, kad sam shvatila da je on taj, muškarac kakvom sam se nadala. Možda se sve to dogodilo zato što sam nepopravljiva romantičarka ili zato što sam glumica pa me osjećaji lako preplave ili zato što vjerujem u sudbinu, ali tada sam sebi rekla: "Ok, to je to", otkrila je ranije za magazin People.