Popularna pjevačica Rihanna poznata je po čestim promjenama imidža, a ovih dana na ulicama New Yorka pohvalila se novom frizurom. Osim frizure, u prvom planu bila je i njezina stražnjica koju je pokazivala kameri.

Oversize plavu košulju kombinirala je s crnim grudnjakom i smeđom plisiranom suknjom, a sve je upotpunila crnim tenisicama i bijelim čarapama. Uz moderan outfit savršeno je išla i popularna fudbalerka obojena u plavo koja je ponovno popularizirao TikTok, odnosno trendovi na toj društvenoj mreži.

Video započinje tako da se pjevačica šeće po ulici, nakon čega je stala i pozirala osobi iza kamere.

Tijekom poziranja, Rihanna je u jednom trenutku podignula suknju i pokazala svoje gaćice i stražnjicu.

"S obzirom na to da neću imati trbušnjake do sljedećeg ljeta, promijenila sam svoj ljetni cilj u to da cipele usklađujem s gaćicama", napisala je uz objavu.

Iako je svojim izdanjem i ponašanjem sigurno zapanjila slučajne prolaznike na ulicama New Yorka, njezini pratitelji usredotočili su se na nešto drugo.

"Album se zove 'Cipele i gaćice', jel' da?", "Kombiniraj svoje gaćice s albumom", bili su neki od komentara pratitelja.

