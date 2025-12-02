Rihanna, Beyoncé, Kourtney... Ovo su najbolje čuvane trudnoće koje su šokirale svijet

Sienna Miller (43) i Ellie Goulding (38) ukrale su svu pažnju na Fashion Awardsima, pretvorivši glamurozni modni događaj u neočekivani baby boom spektakl. Dok je Sienna Miller blistala u prozirnoj, romantičnoj haljini boje lavande i ponosno pokazivala trudnički trbuh, Ellie Goulding je prvi put javno otkrila da čeka dijete s partnerom Beauom Minniearom.

No, ove dvije zvijezde samo su nastavile tradiciju — jer celebrity trudnoće već godinama nisu privatne vijesti, nego globalni show momenti. U nastavku vam donosimo neke od najupečatljivijih trenutaka kada su slavne dame otkrile da postaju mame.

Rihanna – kraljica najava

Kad Rihanna (37) objavi trudnoću, cijeli svijet stane. Prvo je to učinila na ulicama New Yorka u legendarnom rozom Chanelu, a onda još spektakularnije — na pozornici Super Bowla 2023., u crvenom kombinezonu koji je otkrio njezinu drugu trudnoću. Ove godine ponovno je sve podigla na višu razinu kada je na Met Gali potvrdila novu trudnoću, odjevena u pinstripe suknju i krojeni sako koji je savršeno istaknuo trbuh.

Michelle Dockery – Downton Abbey u drugom stanju

Zvijezda Downton Abbeyja Michelle Dockery (43) odabrala je filmsku premijeru za svoj veliki trenutak. U puderasto plavoj balskoj haljini nježno je otkrila trudnički trbuh dok je šetala crvenim tepihom sa suprugom Jasperom Waller-Bridgeom. Emotivni trenuci dolaze osam godina nakon smrti njezina zaručnika Johna Dineena.

Vanessa Hudgens – Oscarovski trenutak

Vanessa Hudgens (36) najavila je prvo dijete na — ni manje ni više nego — Oscarima 2024. godine. U elegantnoj crnoj haljini otkrila je trbuh pred cijelim Hollywoodom, samo tri mjeseca nakon vjenčanja s Coleom Tuckerom. Ovog je vikenda otkrila da je na svijet donijela drugo dijete, a drugu trudnoću najavila je nešto prizemnije — putem Instagrama.

Kourtney Kardashian – najviralniji pothvat

Kourtney Kardashian (46) vjerojatno drži titulu naj kreativnije objave. Na koncertu benda Blink-182 podigla je natpis “Travis, I’m pregnant!”, rekreirajući kultnu scenu iz spota All the Small Things. Snimka je odmah postala viralna.

Beyoncé – ikona koja je redefinirala trudnoću

Nitko ne radi objave kao Beyoncé (44). Prvu trudnoću otkrila je na VMA nastupu kad je otkopčala sakoić i pokazala trbuh, dok je drugu — i to blizanačku — najavila čuvenom Instagram fotografijom s velom, pozadinom od cvijeća i milijunima lajkova.

Demi Moore – pionirka svih objava

I konačno, neizostavna Demi Moore (63). Njezina 1991. Vanity Fair naslovnica, na kojoj je trudna i naga, promijenila je način na koji svijet gleda na trudnoću. Bila je šokantna, revolucionarna i vječna — i postavila temelje za sve današnje celebrity momente.

