Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla
Mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su njezin odjevni odabir kao neprimjeren
Ice Spice (25), američka reperica i pjevačica, našla se u središtu pažnje na premijeri filma Spužva Bob Skockani: Potraga za Kockastim Hlačama u New Yorku. Reperica je stigla u prozirnoj bijeloj haljini marke Blumarine koja je otkrivala donje rublje, što su mnogi prisutni i pratitelji na društvenim mrežama ocijenili neprimjerenim za dječji događaj.
Komentari javnosti
Na društvenim mrežama pojavili su se brojni negativni komentari. Jedan korisnik upitao je kamo Ice Spice uopće misli ići u toj kombinaciji, dok je drugi napisao: "Tako neprimjereno za nositi na promociju dječjeg filma." Kritike nisu zaobišle niti njezin tim, a mnogi su se pitali zašto je nitko nije savjetovao o odabiru odjeće.
Ljubav prema Spužva Bobu
Iako je njezina odjevna kombinacija izazvala kontroverzu, Ice Spice je veliki obožavatelj Spužva Boba. U novom filmu posuđuje glas jednom od sporednih likova, a za soundtrack je snimila i pjesmu Big Guy. Na svom debitantskom albumu iz 2023. ima pjesmu nazvanu Bikini Bottom, što sudjelovanje u projektu čini ispunjenjem njezinog sna.
