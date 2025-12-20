FREEMAIL
'NEPRIMJERENO' /

Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla

Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla
Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su njezin odjevni odabir kao neprimjeren

20.12.2025.
12:52
Hot.hr
Goffphotos.com/goff Photos/profimedia
Ice Spice (25), američka reperica i pjevačica, našla se u središtu pažnje na premijeri filma Spužva Bob Skockani: Potraga za Kockastim Hlačama u New Yorku. Reperica je stigla u prozirnoj bijeloj haljini marke Blumarine koja je otkrivala donje rublje, što su mnogi prisutni i pratitelji na društvenim mrežama ocijenili neprimjerenim za dječji događaj.

Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla
Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Komentari javnosti

Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla
Foto: Jason Mendez/getty Images/profimedia

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni negativni komentari. Jedan korisnik upitao je kamo Ice Spice uopće misli ići u toj kombinaciji, dok je drugi napisao: "Tako neprimjereno za nositi na promociju dječjeg filma." Kritike nisu zaobišle niti njezin tim, a mnogi su se pitali zašto je nitko nije savjetovao o odabiru odjeće.

Ljubav prema Spužva Bobu

Iako je njezina odjevna kombinacija izazvala kontroverzu, Ice Spice je veliki obožavatelj Spužva Boba. U novom filmu posuđuje glas jednom od sporednih likova, a za soundtrack je snimila i pjesmu Big Guy. Na svom debitantskom albumu iz 2023. ima pjesmu nazvanu Bikini Bottom, što sudjelovanje u projektu čini ispunjenjem njezinog sna.

POGLEDAJTE VIDEO:U Rijeci ima mjesto gdje svoje želje možete zapisati, a Djed Mraz će ih osobno pročitati

RepericaSpuzva Bob Skockani
'NEPRIMJERENO' /
Reperica izazvala skandal na premijeri filma: Pogledajte što je obukla