Reper koji je 2020. godine prijavio Melanie za nasilje, ovaj put je odlučio tužiti bivšu djevojku; "Ovo će biti "Amber Heard i Johnny Depp 2" na veliku nesreću. Morat ću je tužiti. Ovo je ozbiljna laž, za ta rebra. Umalo je upropastila i sve što sam do sada radio i oko čega sam se trudio u životu. Nemam izbora. Camille Vasquez, ako čuješ ovo, molim te, pomozi mi. Zovi me. Nađi način da me kontaktiraš, volio bih da popričamo", rekao je on nedavno za strane medije i nije se tu zaustavio.