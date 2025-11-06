Reper 50 Cent objavio provokativnu fotografiju i šokirao internet

Reper 50 Cent (50) izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama nakon što je objavom na Instagramu prokomentirao izbor Zohrana Mamdanija (34) za novog gradonačelnika New Yorka. Mamdani je prvi musliman i Južnoazijac koji vodi “Veliku Jabuku”, a najavljene porezne promjene izazvale su podijeljene reakcije.

Najavljene porezne reforme izazvale burne komentare

Mamdani planira povećati porez na dobit poduzeća na 11,5 posto, kao i uvesti dodatni paušalni porez za građane koji zarađuju više od milijun dolara godišnje. Upravo su te najave zasmetale 50 Centu, koji je svoju reakciju podijelio javno.

Na Instagramu je objavio sliku nadgrobnog spomenika s natpisom: “Počivaj u miru, NYC. Osnovan 1624. Umro 2025.” čime je, po svemu sudeći, poručio da će grad “propasti” zbog nove porezne politike.

Društvene mreže podijeljene

Objava je prikupila stotine tisuća lajkova, ali i brojne komentare.

Dok su neki stali uz repera, drugi su ga oštro kritizirali:

“Ako su bogati ljuti, to znači da se nešto dobro događa običnim ljudima.”

“Ovo će pomoći obiteljima koje jedva spajaju kraj s krajem.”

Mamdani se prethodno javno našalio na račun reperovih kritika, rekavši da ga je 50 Cent jednom “doslovno pokušao platiti da ode iz grada”.

Sukob traje već mjesecima

Ovo nije prvi put da se dvojac javno prepucava. 50 Cent ranije je izjavio da bi “kupio Mamdaniju jednosmjernu kartu daleko od New Yorka”, dok je Mamdani uzvratio kako ga i dalje sluša – čak i onda kada dobiva prijetnje.

