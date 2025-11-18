Rene Bitorajac snimio Vjesnik u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba'

Veliki požar zahvatio je Vjesnikov neboder, jedan od simbola Zagreba u noći s ponedjeljka na utorak. Dok su se deseci vatrogasaca borili s vatrom na Slavonskoj aveniji, brojni građani promatrali su prizor.

Među njima je bio i hrvatski glumac Rene Bitorajac (53) koji je snimio događaj i komentarom na Instagramu ukazao na dugogodišnji nemar prema zgradi.

Popularni glumac je na Instagramu podijelio snimku u kojoj je vidljivo kako se vozi pokraj gorućeg nebodera, a na istoj se vidi plamen na gornjim katovima te se čuju sirene.

'Ode jedan od simboka Zagreba'

Uz snimku je napisao sljedeće:

"Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno. Događa se..."

U videu je, uz zvuk sirena, komentirao moguće uzroke požara.

"Zadnje sekunde Vjesnika. Mislim da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Šteta", rekao je Bitorajac, sugerirajući da je uzrok vjerojatno povezan s dotrajalom infrastrukturom.

'Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru'

Podsjetimo, požar je, prema informacijama iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, izbio nešto nakon 22 sata u ponedjeljak, a prva dojava stigla je oko 23 sata. Zapovjednik Siniša Jembrih rekao je da je zaprimljena samo jedna dojava građana, što je neuobičajeno za požar takvih razmjera.

Na terenu je bilo više od 90 vatrogasaca s 30 vozila. U jednom trenutku, zbog opasnosti od otpadanja dijelova fasade, stakla i drugih materijala, vatrogasci su povučeni iz unutrašnjosti zgrade i gašenje su nastavili izvana.

"Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", rekao je zapovjednik Siniša Jembrih.

