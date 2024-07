Renata Sopek je javnosti najpoznatija kao televizijska voditeljica i fitness trenerica koju su proslavile emisije poput "Big Brothera", "Zvijezde Ekstra" i "U dobroj formi s Renatom Sopek" na RTL televiziji. Osim toga, Renata je i stručna specijalistica u odnosima s javnošću te ambasadorica projekta Aktivna Hrvatska.

Prije nekoliko mjeseci Sopek se našla u nezavidnoj poziciji kada je slomila kost u stopalu što joj je jako otežalo posao koji se bazira na fizičkoj aktivnosti. Kaže da je ovo drugi put u 20 godina da joj je pukla ista kost te da ni sama ne zna kako je do toga došlo, ali sumnja da je tijekom treninga.

"Sredinom travnja sam počela osjećati bol u stopalu, i hodala sam tako danima, misleći da je to sitnica koja će proći sama od sebe. Nakon pet dana, probudila sam se s toliko natečenim stopalom da sam završila na Hitnoj jer nisam više mogla stati na nogu. Oporavak traje od 6 - 8 mjeseci i nakon toga postoji mogućnost da ću morati na operaciju kako bi sezamoidnu kost izvadili. Naravno, ovaj lom mi je uvelike promijenio svakodnevicu jer mi je aktivnost svedena na minimum, kad govorimo o treninzma. U početku sam morala nositi štake i pomagalo za stopalo što me dodatno usporavalo", rekla je Renata za Net.hr.

Posao joj je trenutno u potpunosti prilagođen ozljedi, a nogu tijekom dana mora držati u posebnom položaju te paziti da ima dovoljno vremena za odmor.

"Svaki pokret mora biti izveden uz oprez da ne opteretim slomljeni dio stopala. Nije i ne može sve stati, već se čovjek prilagodi novonastaloj situaciji. Što se tiče posla u full service agenciji Conor komunikacije - radim od kuće", priznala je.

Voditeljica se u ovoj situaciji ne oslanja na partnera jer ne smatra ovaj tip ozljede dovoljno ozbiljnim da bi trebala ičiju pomoć. Poznata po svojoj upornosti, nastoji što više koristiti stopalo uz oprez da se uslijed predugog držanja određenog dijela tijela izvan funkcije ne bi razvile druge nuspojave kao što su skraćene tetive.

Planove za ljeto morala je malo promijeniti s obzirom na situaciju jer se ozljeda dogodila netom prije početka ljeta, ali pokušat će napraviti najbolje od situacije u kojoj se nalazi.

"Trebala bih puno plivati i pokušati hodati po pijesku. Naravno da mi obaveze ne dopuštaju višemjesečni boravak na moru gdje je to izvedivo, ali pokušavam to prakticirati koliko mogu. Tu su i fizikalne terapije, pretrage i kontrole da se prati što se s nogom događa. Sve ovo ću pokušati uskladiti s godišnjim odmorom kad za to dođe vrijeme", zaključila je poznata trenerica.

