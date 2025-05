Remi se oglasila na loše komentare oko Marka Perkovića Thompsona

Pjevačica grupe Elemental Mirela Priselac (45), poznatija kao Remi rijetko govori o privatnom životu, a na Storyjevom je partyju otkrila da je majka četverogodišnje djevojčice po imenu Sofi te kako svoju djevojčicu nikada nije skrivala, nego ju nije imala potrebu stavljati u fokus.

"Nisam to skrivala, samo sam odlučila ne stavljati to u fokus jer ja uvijek govorim samo o svojim projektima. Moje dijete nije singl, niti album, tako da to je nešto što je samo moje i mog partnera. Nekako sam to svojatala, barem do trenutka dok ona ne može stasati i sama za sebe odlučiti želi li s mamom fotografirati za neke novine ili ne želi", izjavila je Remi za Story.

Oglasila se i na loše komentare koji su uslijedili nakon njezinih izjava vezanih uz pjevača Marka Perkovića Thompsona te je izjavila što misli o izjavi da je najomraženija žena u državi: "Pa, nemam nekog komentara na to", rekla je za istoimeni medij i osvrnula se na prijetnje smrću koje su uslijedile nakon iznošenja svojeg stava o nominaciji Thompsona za Porin:

"Podržavam pravo na slobodu govora i iznošenje različitih stavova, ali duboko osuđujem svako ponašanje koje rješenje nalazi u nasilju, prijetnjama i mržnji."

Podsjetimo da je u veljači Mirela Priselec javno izrazila bojkot glasanja na Porinu zbog nominacije Marka Perkovića Thompsona za Pjesmu godine. Ova izjava izazvala je lavinu negativnih reakcija, uključujući prijetnje smrću. Mirela je zbog prijetnji obavijestila policiju i podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Nakon toga je, tijekom šetnje s kćeri, bila verbalno napadnuta na ulici.

