Reese Witherspoon priznala mračnu istinu: 'Plakala sam danima'

Oscarom nagrađena glumica Reese Witherspoon (49) iskreno je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s depresijom, koju je, kako kaže, prvi put osjetila još kao tinejdžerica, a zatim ponovno nakon rođenja kćeri Ave 1999. godine.

U dirljivom intervjuu za magazin Harper’s Bazaar, zvijezda hit serije The Morning Show priznala je kako joj je razdoblje nakon poroda bilo jedno od najtežih u životu.

"U prvih šest mjeseci bila sam istodobno sretna i užasno tužna. Plakala sam stalno, nisam spavala i bila sam iscrpljena. Nisam bila spremna na taj hormonalni pad — osjetila sam ga odmah nakon poroda i ponovno šest mjeseci kasnije, kad sam prestala dojiti," iskreno je otkrila glumica.

Reese je dodala da depresija nije bila nešto što ju je potpuno iznenadilo – njezina baka Dorothea također je patila od iste bolesti.

"Moja baka bila je snažna, obrazovana žena, ali ostala je sama s dvoje djece dok je suprug radio. Mama mi je rekla: ‘Moraš biti oprezna, to može biti genetski.’ I bila je u pravu," priznala je Witherspoon.

"Svi imaju mišljenje, a to zna biti iscrpljujuće"

Glumica se prisjetila i koliko joj je kao mladoj majci bilo teško nositi se s brojnim savjetima iz okoline.

"Svi misle da znaju što je najbolje – kako trebaš roditi, dojiti, hraniti dijete. Bilo je iscrpljujuće. Imala sam sreću što sam imala prijateljicu koja me potaknula da potražim pomoć. Mnogi to, nažalost, nemaju – pate u tišini."

Witherspoon priznaje da ju je upravo tjeskoba često poticala da bude bolja, ali i iscrpljivala.

"Vjerojatno sam postigla toliko jer sam imala puno tjeskobe. Te dvije stvari često idu zajedno. Uvijek sam težila savršenstvu – na poslu, pred kamerama, u životu. Danas znam da savršenstvo ne postoji i da nije održivo. Ali tada me taj pritisak tjerao naprijed."

S godinama je, kaže, naučila živjeti sporije i prihvatiti sebe.

"Volim što starim. Osjećam se mudrije i mirnije. Znam tko sam i gdje pripadam. Radila sam naporno i sada osjećam da živim svoju svrhu – volim svoj posao, svoje obožavatelje i svoj život."

"O mentalnom zdravlju treba govoriti – glasno"

Reese je istaknula kako je o važnosti razgovora o emocijama i mentalnom zdravlju naučila od svoje majke, medicinske sestre.

"Mama nikad nije govorila o mentalnom zdravlju kao o tabu temi. Otvoreno smo pričale o svemu – osjećajima, seksualnosti, kontracepciji. Naučila me da treba postavljati teška pitanja, bez straha."

Glumica, koja uskoro puni 50 godina, danas otvoreno o svemu razgovara i sa svojom djecom.

"Ako me nešto muči, kažem to naglas. Želim da i oni nauče da ranjivost nije slabost, nego snaga," zaključila je Witherspoon.

