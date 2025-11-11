FREEMAIL
UŽARILA MREŽE /

Reakcije na cijene ulaznica za koncert Aleksandre Prijović ne jenjavaju: '700 eura? Molim?!'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Vijest da će Aleksandra Prijović nastupiti u Zagrebu izazvala je brojne reakcije fanova

11.11.2025.
8:52
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) je najavila da će na dočeku Nove godine nastupiti u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu i to na dnevnoj zabavi koja počinje u 14 sati.

Nakon prvih pozitivnih reakcija na vijest da će nastupiti u glavnom gradu Hrvatske, uslijedio je pravi šok – cijena VIP ulaznica iznosi vrtoglavih 700 eura.

Društvene mreže brzo su se usijale od komentara, a u jednoj od objava napravljen je i usporedni prikaz s cijenama ulaznica za koncert Lady Gage, što je dodatno izazvalo pažnju javnosti. "700 eura, molim?!", "Ma kako je moguće da ovo toliko košta?", "Sramota", "Meni je ovo suludo", samo su neki od brojnih komentara. Međutim, bilo je i onih koji su zaključili da se tolika cifra odnosi na VIP stol namijenjen za šest do osam osoba. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović u intervjuu za RTL: 'Razumijem da nismo svi isti i da netko nešto ne voli, ali ne i to da ne mogu reći bravo! To zamjeram'

