Reakcije na cijene ulaznica za koncert Aleksandre Prijović ne jenjavaju: '700 eura? Molim?!'

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) je najavila da će na dočeku Nove godine nastupiti u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu i to na dnevnoj zabavi koja počinje u 14 sati.

Nakon prvih pozitivnih reakcija na vijest da će nastupiti u glavnom gradu Hrvatske, uslijedio je pravi šok – cijena VIP ulaznica iznosi vrtoglavih 700 eura.

Sa jedne strane Aleksandra Prijović Živojinović Jahić sa druge strane najveća zvezda današnjice.

Nemojmo da se zajebavamo. pic.twitter.com/bmo0xCzfMW — Кучкетина Сердаревић 🐺 (@kucketina00) November 10, 2025

Društvene mreže brzo su se usijale od komentara, a u jednoj od objava napravljen je i usporedni prikaz s cijenama ulaznica za koncert Lady Gage, što je dodatno izazvalo pažnju javnosti. "700 eura, molim?!", "Ma kako je moguće da ovo toliko košta?", "Sramota", "Meni je ovo suludo", samo su neki od brojnih komentara. Međutim, bilo je i onih koji su zaključili da se tolika cifra odnosi na VIP stol namijenjen za šest do osam osoba.

