Razvod će poznatog glumca koštati milijune: Evo o kojoj cifri se radi

Brak poznatog glumca Hugha Jackmana i njegove supruge Deborre-Lee Furness, koji je trajao gotovo tri desetljeća, slovio je za jedan od najstabilnijih u Hollywoodu. Unatoč izazovima koje donosi svjetska slava, par je uspio održati skladan odnos te su bili uzor mnogima. Međutim, iznenadna objava o njihovu razvodu u rujnu 2023. šokirala je njihove obožavatelje i potaknula glasine o razlozima prekida.

Prema pisanju Daily Maila, razvod bi mogao postati kompliciran i potencijalno prljav zbog činjenice da par nije potpisao predbračni ugovor. Njihovo zajedničko bogatstvo, procijenjeno na 250 milijuna dolara, sada je predmet spora. Izvori navode kako je odluka o nepostojanju predbračnog ugovora donesena u dok je Jackmanova karijera još bila u usponu, a očekivanja o ovakvom razvoju događaja nisu postojala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock 18. Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness Glumac Hugh Jackman (53) oženio se za glumicu Deborra-Lee Furness (66) davne 1996. godine, razlika ovog para je 13 godina.

"Kada su se vjenčali, mislili su da će to biti zauvijek. Tko ne bi? U to vrijeme niti jedno od njih nije očekivalo da će Hughova karijera postati tako golema stvar kao što to ona jest," rekao je izvor blizak paru.

Dodatnu napetost u njihovom odnosu unijele su glasine o Jackmanovoj novoj ljubavnoj vezi s broadwayskom kolegicom Sutton Foster, koje su se na kraju pokazale točnima. Par je prošlog tjedna potvrdio svoju romansu dok su zajedno napuštali restoran u Los Angelesu, držeći se za ruke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako otkrivaju izvori bliski bivšem paru, Jackman i Furness namjeravaju podnijeti papire za razvod u New Yorku u narednim tjednima. Premda oboje žele izbjeći dodatne sukobe i učiniti proces što lakšim za sve uključene, čini se da će visoki ulozi otežati postizanje mirnog dogovora.

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše se razvode konobari, najmanje matematičari. Evo što je sve Direkt saznao o propalim brakovima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa