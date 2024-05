U petak je najavljen povratak Marka Perkovića Thompsona na pozornicu u Imotskom, gdje će nastupati 6. kolovoza kao gost Mate Buliću i Draženu Zečiću. Nakon manje od 48 sati od puštanja ulaznica u prodaju, potpuno su se rasprodale.

Cijena ulaznica iznosile su od 30 do 60 eura, a obožavatelji se nadaju reprizi, no kako tvrdi jedan od organizatora koncerta, Ivan Ivkošić za 24 sata, za to će se morati još malo strpjeti.

"Nema žurbe. Ne natječemo se s Arenama, ovdje smo da uživamo u kvalitetnoj hrvatskoj glazbi i dobrim izvođačima. Kompletna organizacija se radi na najvišoj mogućoj razini te će posjetitelji zasigurno biti oduševljeni doživljenim. Imotska krajina ima bogati program u razdoblju od 5. do 15. kolovoza, a mi smo s ovim koncertom to uveličali", rekao je Ivan Ivkošić.

Foto: Pixsell/ Kristina Stedul Fabac Marko Perković Thompson

Mate ga nagovorio

Podsjetimo, Thompson se povukao iz javnosti 2022. godine, kada je i otkazao nastupe kako bi bio uz sina Antu Mihaela koji je tada završio u bolnici zbog teških zdravstvenih problema. Za povratak na pozornicu nagovorio ga je njegov kum Mate Bulić, prenosi 24 sata.

"Uspio sam ga nagovoriti. Cijela obitelj i ja smo mu govorili da je vrijeme i da je to dobro za njega. Nema smisla više ovako", rekao je Mate.

