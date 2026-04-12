Rakitići slavili godišnjicu u gradu ljubavi: Poruka na buketu sve je raznježila

Španjolska influencerica Raquel Mauri (35) oduševila je svoje pratitelje romantičnom objavom iz Pariza, gdje je sa suprugom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Rakitićem (38), proslavila 13. godišnjicu braka. Par je za svoju proslavu odabrao "grad ljubavi".

Romantika pod Eiffelovim tornjem

Objava prikazuje sretni par u nizu nježnih poza s Eiffelovim tornjem u pozadini. Pod vedrim pariškim nebom, Raquel i Ivan izmjenjivali su zaljubljene poglede, a njihovi modni odabiri nisu prošli nezapaženo. Oboje su pokazali ljubav prema luksuznim dodacima, noseći torbe s potpisom Louis Vuitton, dok je Raquel svoju kombinaciju upotpunila i remenom marke Valentino.

Nakon dana ispunjenog šetnjom i fotografiranjem, proslava se nastavila u večernjim satima. Jedna od fotografija prikazuje intiman trenutak zdravice s dvije čaše vina, dok u pozadini blista osvijetljeni Eiffelov toranj. Natpis uz objavu, "Joyeux anniversaire" ("Sretna godišnjica"), uz hashtag "#13anoscasados" (13 godina u braku), jasno je dao do znanja o kakvoj se prigodi radi.

Posebna poruka za 'ženu za sva vremena'

Ipak, najdirljiviji dio objave bio je kratki video koji je otkrio predivan buket ružičastih i bijelih ruža i ljiljana. U raskošnom aranžmanu nalazile su se dvije male kartice s rukom ispisanim porukama na hrvatskom jeziku. Na jednoj je pisalo "Sretna godišnjica", a na drugoj dirljiva posveta: "Žena za sva vremena".

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja koji su im čestitali na dugogodišnjoj ljubavi. Među komentarima na engleskom i španjolskom jeziku, našao se i jedan šaljivi na hrvatskom, koji se osvrnuo na Rakitićev modni dodatak: "Drugi put bez te torbe".

Podsjetimo, filmska ljubavna priča para započela je 2011. godine u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica u hotelu u kojem je Ivan odsjeo. Bila je to ljubav na prvi pogled za nogometaša, a danas su sretni roditelji dviju kćeri, Althee (12) i Adare (9).

