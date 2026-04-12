FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
13 GODINA LJUBAVI

Rakitići slavili godišnjicu u gradu ljubavi: Poruka na buketu sve je raznježila

Rakitići slavili godišnjicu u gradu ljubavi: Poruka na buketu sve je raznježila
×
Foto: HIDALGO/MARCA/Sipa Press/Profimedia

Raquel Mauri i Ivan Rakitić proslavili su 13. godišnjicu braka

12.4.2026.
12:46
Hot.hr
HIDALGO/MARCA/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Španjolska influencerica Raquel Mauri (35) oduševila je svoje pratitelje romantičnom objavom iz Pariza, gdje je sa suprugom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Rakitićem (38), proslavila 13. godišnjicu braka. Par je za svoju proslavu odabrao "grad ljubavi".

Romantika pod Eiffelovim tornjem

Objava prikazuje sretni par u nizu nježnih poza s Eiffelovim tornjem u pozadini. Pod vedrim pariškim nebom, Raquel i Ivan izmjenjivali su zaljubljene poglede, a njihovi modni odabiri nisu prošli nezapaženo. Oboje su pokazali ljubav prema luksuznim dodacima, noseći torbe s potpisom Louis Vuitton, dok je Raquel svoju kombinaciju upotpunila i remenom marke Valentino.

Nakon dana ispunjenog šetnjom i fotografiranjem, proslava se nastavila u večernjim satima. Jedna od fotografija prikazuje intiman trenutak zdravice s dvije čaše vina, dok u pozadini blista osvijetljeni Eiffelov toranj. Natpis uz objavu, "Joyeux anniversaire" ("Sretna godišnjica"), uz hashtag "#13anoscasados" (13 godina u braku), jasno je dao do znanja o kakvoj se prigodi radi.

Posebna poruka za 'ženu za sva vremena'

Ipak, najdirljiviji dio objave bio je kratki video koji je otkrio predivan buket ružičastih i bijelih ruža i ljiljana. U raskošnom aranžmanu nalazile su se dvije male kartice s rukom ispisanim porukama na hrvatskom jeziku. Na jednoj je pisalo "Sretna godišnjica", a na drugoj dirljiva posveta: "Žena za sva vremena".

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja koji su im čestitali na dugogodišnjoj ljubavi. Među komentarima na engleskom i španjolskom jeziku, našao se i jedan šaljivi na hrvatskom, koji se osvrnuo na Rakitićev modni dodatak: "Drugi put bez te torbe".

Rakitići slavili godišnjicu u gradu ljubavi: Poruka na buketu sve je raznježila
Foto: HIDALGO/MARCA/Sipa Press/Profimedia

Podsjetimo, filmska ljubavna priča para započela je 2011. godine u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica u hotelu u kojem je Ivan odsjeo. Bila je to ljubav na prvi pogled za nogometaša, a danas su sretni roditelji dviju kćeri, Althee (12) i Adare (9). 

Ivan RakitićIvan Rakitić SuprugaRaquel MauriRaquel I Ivan RakitićGodišnjica BrakaObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike