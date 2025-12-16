Rakitić raznježio objavom: 'Prave pobjede se ne slave na stadionima, nego kod kuće, s tobom'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i tehnički direktor NK Hajduk, Ivan Rakitić (37), i ove je godine rođendan svoje supruge Raquel Mauri (36) obilježio na poseban način. Objavom na društvenim mrežama pokazao je koliko mu znači žena koja mu je godinama najveća podrška.

Prave pobjede su kod kuće

Rakitićeve objave iz godine u godinu podsjećaju da iza sportskih uspjeha stoji i privatni život, u kojem su važni sitni znakovi pažnje, podrška i zahvalnost. Ovog puta, rođendan njegove supruge bio je povod da javno naglasi kako se najvrjednije pobjede ne slave na stadionima, nego u domu, sa obitelji.

Svakodnevna inspiracija

"Moja životna suputnice, moja podrško u svakom koraku, osoba koja daje smisao svemu što jesam. Hvala ti na tvojoj beskrajnoj ljubavi, na tvojoj snazi, na osmijehu koji osvjetljava čak i najteže dane", napisao je Rakitić u emotivnoj objavi.

"Pokraj tebe naučio sam da se prave pobjede ne slave na stadionima, nego kod kuće, s tobom i našom obitelji. Ti si moja svakodnevna inspiracija i najveći dar koji mi je život dao. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra. Neka ti ova nova godina vrati svu ljepotu koju daješ drugima", dodao je.

Zajedničke fotografije i obitelj

Uz čestitku, Rakitić je objavio nekoliko zajedničkih fotografija sa suprugom. Njihova ljubavna priča počela je krajem siječnja 2011. godine kada je Rakitić počeo igrati za Sevillu. U srpnju 2013. rodila im se kći Althea (12), a u svibnju 2016. dobila je sestricu Adara (9).

