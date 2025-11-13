Radojku Šverko rijetko viđamo u javnosti: Zbog dobrog prijatelja napravila iznimku

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva Radojka Šverko (77) rijetko se pojavljuje u javnosti, no ovoga je puta napravila iznimku. U srijedu 13. studenoga na Interliberu u Zagrebu prisustvovala je predstavljanju biografije ''Alfi Kabiljo – Viva la musica! Živjela glazba!'', posvećene njezinu dugogodišnjem suradniku i prijatelju.

Šverko i Kabiljo surađivali su desetljećima, a njihova umjetnička povezanost rezultirala je brojnim nezaboravnim izvedbama.

Foto: Matija Habljak/pixsell

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Za nas se nikada nije pravio neki veliki doček...'

Podsjetimo, Alfi Kabiljo preminuo je 4. ožujka ove godine u 90. godini života, a sprovod je održan 8. travnja na Mirogoju u Zagrebu. Među okupljenima su tada viđene poznate zvijezde Nada Abrus, Višnja Babić, Renata Sabljak i Danijela Pintarić, književnik Hrvoje Hitrec, operna pjevačica Sandra Bagarić, Ivana Husar Mlinac sa suprugom Ninom Mlincem, skladatelj Boris Đurđević, Sandi Cenov i drugi.

Pjevačica je dan nakon, 9. travnja slavila rođendan pa nam je pričala o pokojnom kolegi i prijatelju, ali i svojoj karijeri.

''Jučer, kada smo, nažalost, ispratili gospodina Alfija Kabilja, u razgovoru s ljudima okupljenima oko tog ispraćaja, pričali smo o tome kako se za nas nikada nije pravio neki veliki doček kad smo dolazili s pobjedama sa svjetskih festivala. To nisu bili festivali koji se održavaju svake godine, to su bili pravi svjetski festivali na kojima su se okupljali najznačajniji ljudi iz svijeta kulture. Međutim, to je u našoj zemlji prošlo gotovo nezapaženo.''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Stručnjak otkrio kome se požaliti kada vidite da se smanjuje sadržaj u ambalaži