Rada Manojlović otvoreno o borbi sa sedativima: 'Šest mjeseci nisam mogla spavati'

Popularna srpska pjevačica Rada Manojlović (40) otvoreno je progovorila o borbi s lijekovima za smirenje, priznavši da joj je bilo iznimno teško prestati ih koristiti. Kako je ispričala, u jednom razdoblju života postala je ovisna o Xanaxu, a skidanje s terapije trajalo je mjesecima.

“Šest mjeseci nisam mogla prestati. Ljudi misle da je lako - kad odlučiš, samo prestaneš. Nije tako. Preporučila bih lijekove samo u krajnjoj nuždi, jer skidanje s njih je vrlo teško”, rekla je pjevačica, dodavši da joj je pomoć psihijatra bila presudna.

Ljubavni život pod povećalom

Njezin privatni život često je u središtu pažnje javnosti, posebno kada je riječ o ljubavnim vezama. Nedavno je progovorila i o prekidu s kolegom Harisom Berkovićem (31).

“Teško je to objasniti. Mnogi su mislili da je problem u partnerima jer nisam željela djecu. Ali istina je da osoba koja traži spas u Xanaxu i bježi od problema nije spremna za roditeljstvo”, priznala je Rada.

Posljedice nesanice

Kako je otkrila, problemi s nesanicom zbog emotivnih izazova bili su glavni razlog zbog kojeg je posegnula za tabletama. U jednom je trenutku odlučila sama naglo prekinuti s terapijom, no posljedice su bile teške.

“Prvi dan je bio u redu, drugi dan znojenje, treći dan katastrofa... Shvatila sam da sam pogriješila i da trebam stručnu pomoć. Tek uz savjet liječnika uspjela sam se postupno skinuti s lijeka”, ispričala je pjevačica.

