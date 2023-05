Frajer iz Sjeverne Kalifornije, koji se zove NorCal Lowlife, radio je u striptiz klubu i nedavno se pojavio u podcastu pod nazivom "Get in the Car", gdje je otkrio da je slavni Oscarovac, Quentin Tarantino, lizao stopala striptizeti dok joj nisu poplavila.

'Bacio ju je na sjedalo, skinuo...'

Lowlife je rekao da je Quentin jednom posjetio klub i tražio striptizetu s "najvećim grudima i najvećom guzom". Tvrdio je da je otišao u stražnju prostoriju i promatrao akciju na monitoru iz znatiželje.

"On sjedio, ona se spremala obaviti svoj posao, počela je skidati gornji dio. I on je tada ustao, bacio ju je na sjedalo, skinuo joj je štikle jednu po jednu, obje cipele, samo joj je počeo lizati donji dio stopala, sisati nožne prste", rekao je bivši voditelj kluba.

Tvrdio je da joj je Quentin sisao nožne prste 30 minuta i dok je on bio gotov stopala su joj izgledala kao suhe šljive. U prošlosti, Tarantino je odbacivao kritike zbog toga što u svojim filmovima prikazuje ženska stopala usred tvrdnji da je snimanje stopala Margot Robbie, Margaret Qualley i Dakote Fanning izazvalo fetiš obožavatelja.

Rekao je za G2 2021. da to "ne shvaća ozbiljno", dodajući da zapravo misli da je to "samo dobar smjer". Braneći svoju odluku da uključi puno scena ženskih stopala u krupnom planu u svoje filmove, Tarantino je rekao: "U puno dobrih redateljskih filmova ima puno stopala. Kao, prije mene, fetišizam stopala osobe definirao je Luis Buñuel, još jedan filmski redatelj. Hitchcock je optužen za to i Sofia Coppola je optužena za to."