Američka pop zvijezda Britney Spears je u najnovijoj Instagram objavi objavila krupan kadar svojih grudi uz poruku da je to "stara slika koju je snimila prošle godine". Pozirala je čipkastom grudnjaku.

Njezina fotka je samo jedna u nizu provokativnih fotografija jer je ona i prije objavljivala dijelove svog tijela. Na fotki objavljenoj prije dva sata je isključila komentare, a lajkalo ju je više od 74 tisuće obožavatelja.

Inače, Britney je jednom izjavila kako želi manje grudi budući da joj ove ne stanu u odjeću za nastupe. Ona svoja psihološka stanja vezana za poprsje opisuje riječima: "To je odnos ljubavi i mržnje".

"'Ne mogu nositi odijela koja sam navikla voljeti, poput onog crvenog PVC bodyja koji je nosila u spotu za pjesmu 'Oops, I did it again". Ozbiljno je razmišljala o smanjenju grudi.

"Znam da izgledaju seksi, ali često mi smetaju", zaključila je.