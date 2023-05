SNIMILI JE PAPARAZZI / Lana Del Rey izgleda neprepoznatljivo u badiću: Nabacila je kile i fulala s estetskim operacijama

Pjevačica Lana Del Rey (37) uhvaćena je u rijetkom izlasku na plažama Rio de Janeira nakon nastupa na jednom festivalu. Pjevačica je provela sunčani dan u društvu prijatelja, a bila je toliko dobro raspoložena da joj nisu smetali blicevi fotoaparata. Ipak, Lana je još jednom iznenadila izgledom, promjena od početka karijere i više je nego očita. Naime, Lana je na svjetsku scenu stigla kao mršavica, a s vremenom se promijenila, pa je neki danas teško prepoznaju, no čini se kako to nju nimalo ne smeta, već samo punim plućima uživa u životu. Uz to, Lana je pokleknula i pred estetskom kirurgijom te su mnogi uvjereni kako je fizička promjena stigla i kao rezultat loše odrađenih korekcija. U galeriji pogledajte kako se Lana Del Ray mijenjala kroz godine.