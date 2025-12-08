Quentin Tarantino bez dlake na jeziku: Imenovao najgoreg glumca i rekao da je upropaštio film

Slavni američki redatelj Quentin Tarantino (62), autor kultnih filmova poput "Pulp Fiction" i "Kill Bill", u gostovanju u podcastu "The Bret Easton Ellis Podcast" otkrio je koji mu je holivudski glumac, po njegovu mišljenju, najslabiji — i to bez imalo zadrške.

Kritizirao Paulovu izvedbu

Govoreći o svojim omiljenim filmovima, Tarantino je istaknuo da je remek-djelo "There Will Be Blood" želio smjestiti još više na listi, ali ga je u tome spriječio nastup američkog glumca Paula Dana (41) koji u filmu tumači blizance Paula i Elija Sundayja.

Prema njegovu mišljenju, Dano nije mogao parirati glumačkoj snazi oskarovca Daniela Daya-Lewisa (68), pa ga je bez ustručavanja nazvao „slabićem“ i „nezanimljivim izborom“. Dodao je kako bi, po njemu, glumac Austin Butler (34) bio daleko bolja opcija.

Fanovi ga napali zbog izjave

Tarantinova oštra kritika izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Gledatelji i filmski obožavatelji prozvali su njegove izjave „neukusnima“, „bespotrebno okrutnima“ i „neprofesionalnima“. Mnogi su istaknuli da redatelj često provocira, dok su drugi naglasili ironiju u tome da redatelj koji i sam povremeno glumi - kritizira tuđe glumačke sposobnosti.

Otkrijo svoj top 10 filmova 21. stoljeća

U razgovoru je Tarantino otkrio i svoju listu najboljih filmova 21. stoljeća. Na prvo mjesto stavio je "Black Hawk Down" Ridleyja Scotta, koji je nazvao „modernim remek-djelom“. Objasnio je da mu je tek nakon ponovnog gledanja postao jedan od najintenzivnijih filmova ikad snimljenih.

Na drugom mjestu našao se animirani klasik "Toy Story 3", koji je opisao kao „gotovo savršen film“. Treće mjesto zauzeo je film "Lost in Translation" Sofije Coppole, a slijede "Dunkirk" Christophera Nolana i "There Will Be Blood" Paula Thomasa Andersona. Na listi su još i "Zodiac", "Unstoppable", "Mad Max: Fury Road", "Shaun of the Dead" i "Midnight in Paris".

