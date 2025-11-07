Putinova navodna ljubavnica udala se za drugoga: Zavjetovala se na vječnu ljubav 8 godina mlađem

Ruski mediji ponovno bruje o Ekaterini "Katji" Mizulini(41), ženi koja je prije nekoliko godina punila naslovnice svjetskih tabloida zbog navodne romanse s predsjednikom Vladimirom Putinom. Povjesničarka umjetnosti, poznata po plavoj kosi i izgledu "nalik na Barbie lutku", sada se našla u središtu pažnje zbog svog vjenčanja s popularnim ruskim glazbenikom Jaroslavom Dronovim (33), poznatijim pod umjetničkim imenom SHAMAN.

Foto: Mikhail Tereshchenko/tass/profimedia

Snimka dijela svečanog obreda, održanog u okupiranom Donjecku, pojavila se na Telegram kanalu novopečene supruge.

"U Donjecku smo s Jaroslavom posjetili matični ured i potpisali", napisala je Mizulina uz video, koji je ubrzo objavio i SHAMAN uz identičan opis. Na snimci se vidi kako par, odjeven u neobične vojničke kaki kombinacije nalik tunikama, prima čestitke od čelnika samoproglašene Narodne Republike Donjeck Denisa Pušilina, koji im uručuje buket bijelih ruža.

Mizulina, koja danas vodi prokremaljsku Ligu za sigurni internet, organizaciju poznatu po cenzuriranju internetskog sadržaja u Rusiji, ranije se školovala u Velikoj Britaniji i diplomirala povijest umjetnosti.

Otkad su Ekaterina Mizulina i SHAMAN zajedno?

Veza između SHAMANA i Mizuline postala je javna početkom ove godine, kada je Mizulina na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju, a nedugo zatim i snimku na kojoj pjevač pokazuje tetovažu s natpisom "Katja" na ruci.

Niz zajedničkih objava potom je potvrdio da je riječ o ozbiljnoj vezi – par je zajedno pozdravljao pratitelje uz želje za "ugodnu večer i dobro raspoloženje", a pokrenuli su i zajednički natječaj za škole, u kojem su pobjednicima obećali koncert i potpisivanje autograma.

Foto: Sergei Karpukhin/tass/profimedia

Na velikom solističkom koncertu u Moskvi u ožujku SHAMAN je prvi put javno potvrdio da je u vezi s Mizulinom, dok je u svibnju, gostujući u emisiji "Centralna televizija", izjavio da planira legalizirati njihovu vezu.

Foto: Alexander Ryumin/tass/profimedia

"Kao što moj prijatelj Grigorij Leps kaže – vjenčanje će biti ljeti. Ne znam koje godine, ali svakako ljeti", našalio se tada pjevač.

Ove godine, njegova se šala pretvorila u stvarnost.

Za SHAMANA, koji ima 33 godine i nositelj je titule "Počasni umjetnik Rusije", ovo je drugi brak – ranije je sedam godina bio u braku s producenticom Elenom Martinovom. Mizulina, 41-godišnjakinja i sada njegova supruga, udala se prvi put.

