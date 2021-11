KAD JE HALJINA PREDUGA, A ŠTIKLE PREVISOKE / Pusti, pusti modu: Reality zvijezda doživjela modnu nezgodu na crvenom tepihu

Većina slavnih dama s godinama postaju profesionalke u samopouzdanom poziranju na crvenom tepihu. One nauče kako stajati, gdje držati ruke i kako okrenuti glavu da bi ispale fantastično na fotografijama. No što se događa između dva škljocaja fotoaparata? Odgovor na ova pitanja znaju samo fotografi koji ih snimaju, kao i osobe koje se s njima nalaze na crvenom tepihu. Problemi s haljinama, zapinjanje, posrtanje i padanje sastavan je tih dio glamuroznih događanja, a pogotovo kada dama nosi predugu haljinu ili previsoke štikle. To je doživjela i reality zvijezda Molly-Mae Hague kojoj je u pomoć priskočilo nekoliko ljudi.