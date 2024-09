Prvi suprug J.Lo o njezinom braku s Affleckom: 'Odmah sam znao da će se razvesti'

Američka glumica, pjevačica, plesačica, glazbena producentica i modna dizajnerica Jennifer Lopez (55), nakon dvije godine braka, zaključila je da je razvod od poznatog glumca i redatelja Bena Afflecka (52) najbolja odluka koju je mogla donijeti, uzevši u obzir da njihov brak, suprotno njihovim očekivanjima, nije bio med i mlijeko. No, Jenniferin prvi suprug Ojani Noa (50) na samom je početku imao sumnje da će brak J.Lo i Afflecka biti onaj koji će trajati. Godine 2022. poželio im je sve najbolje, ali i otkrio koje mišljenje ima o tada tek vjenčanom paru.

"Jennifer voli biti zaljubljena, no zaručila se šest puta. Ben je njezin četvrti suprug. Ja sam bio suprug broj jedan i rekla mi je da sam ljubav njezina života. Kada smo legli u postelju u noći našeg vjenčanja, rekla je da ćemo biti zauvijek zajedno", zaključio je tada Ojani, a sada je ponovno progovorio o njihovom braku.

"Kada sam saznao za brak J.Lo i Bena Afflecka, rekao sam sebi i još nekoliko ljudi da im želim sve najbolje i da žive sretno do kraja života. Čest je slučaj da ako par prekine, njihova veza više neće biti ista kao što je bila. Ponekad jednostavno ne upali i kada sam čuo da ulaze u brak rekao sam da se nadam da će biti zajedno zauvijek i gle što se dogodilo… Razvode se", kaže Ojani ekskluzivno za Daily Mail.

Jennifer Lopez i Ojani Noa vjenčali su se 1997. godine, a zanimljivo je da je Noa jedini od njezinih partnera koji ju je poznavao i volio prije nego što je postala globalna zvijezda, a u istom je intervjuu opisao jedan trenutak neposredno prije kraja njihova braka. Nakon teške svađe, sjedio je u njihovom domu u Los Angelesu, dok je Jennifer, bijesna, bila na drugom kraju vile u spavaćoj sobi. Vila je bila toliko velika da je nije mogao čuti, pa ga je Jennifer nazvala da dođe u spavaću sobu, gdje su se pomirili.

"Bilo je prekrasno, ali u isto vrijeme jako tužno jer smo duboko u sebi bili svjesni da smo stigli na kraj našeg puta", ispričao je.

Foto: Profimedia Ojani Noa i J.Lo

Koristila je iste nadimke

Jennifer Lopez koristila je isti nadimak za Ojanija i Bena Afflecka. Obojicu je od milja zvala "Papi", što na španjolskom jeziku znači tatica. Pored toga, Ojani tvrdi da ga je Jennifer ostavila kada je dobila sve što je htjela od njega.

"Bio sam uz nju kao podrška na početku karijere kada se borila s tjeskobom i nesigurnošću. Bio sam stvarno dobar suprug jer vjerujem u brak. Kada smo se razveli, srce mi je bilo slomljeno. Imao sam osjećaj da me više nije trebala kada je dobila sve što je željela od mene", riječi su Jenniferina bivšeg supruga.

Inače, Ojani i J.Lo uplovili su u bračne vode 1997, nakon godinu i pol poznanstva, a ni njihov brak nije potrajao. Razveli su se nakon 11 mjeseci, a Ojani je bio taj koji je odlučio da je brak gotov te je nekoliko dana kasnije dobio papire za razvod i navodno 50 tisuća dolara u nagodbi.

"Nije to baš bio miran razvod. Nikad nisam pogledao drugu ženu dok sam bio s njom, a činilo se kao da sam ja loš dečko u toj priči. Njezini ljudi željeli su da ona bude dobrica jer je stizao film, pa album. Nisu željeli negativan publicitet. Zvučalo je kao da ja ne želim biti s njom, a ustvari je bilo obrnuto", rekao je.

Foto: Profimedia Ojani Noa i J.Lo

Dao joj je i savjet...

Ojani smatra da Affleck nije onakav kakvim ga mediji prikazuju. Iako su ga posljednjih tjedana prijatelji Jennifer u medijima nazivali sebičnim i prikazivali ga kao osobu kojoj je teško udovoljiti, Ojani misli da je Ben sjajan tip koji, iako je često u središtu pozornosti, jako cijeni privatnost. Jennifer, s druge strane, obožava biti u centru pažnje.

Unatoč svemu, tvrdi da joj nikada nije poželio zlo, ali je dodao da nikada ne bi postao njezin peti suprug.

"Neka ostane sama, uzme pauzu od godine dana i ako nađe nekog novog, neka to drži za sebe i neka se ne udaje ponovno. Trebate provoditi kvalitetno vrijeme zajedno, a ne razmišljati o kamerama. Trebala bi biti svoja da bi pronašla sebe."

Foto: Profimedia Ojani Noa

Tko je Ojani?

Ojani, Jenniferin bivši suprug, Kubanac je koji je u SAD ušao ilegalno kada mu je bilo samo 15 godina, prošavši sa šest prijatelja opasni put od 180 kilometara od Kube do Floride na napuhancu. Radio je sve pranja automobila na ulicama Miamija, pranja posuđa u restoranu pjevačice Glorije Estefan Larios On The Beach, da bi napredovao do mjesta konobara.

Jennifer kojoj je tada bilo 27 godine, upoznao je kada su mu bile 22 godine kada je ušla u restoran u kojem je radio. Kako kaže, odmah mu je zapela za oko

