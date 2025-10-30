Prva tenisačica koja je povećala grudi otvorila dušu: 'Naravno, velike su, ali mogu igrati'

Francuska tenisačica Oceane Dodin (29), koja se prošle godine povukla iz sporta, nedavno se vratila na teren, a njezin povratak izazvao je veliko zanimanje medija. U prosincu 2024. godine, Dodin je uzela pauzu od tenisa kako bi liječila stanje unutarnjeg uha s kojim se borila posljednjih deset godina.

Krajem rujna ove godine vratila se natjecanju na malom ITF turniru u Reimsu gdje je ostvarila i svoju prvu pobjedu protiv igračice koja je bila 414. na svjetskoj ljestvici. Iako turnir nije bio na razini onih na kojima su nastupale njezine uspješne kolegice, Dodin je sada privukla veliku medijsku pažnju zbog intervjua za RMC Sport u kojem je otkrila da se tijekom pauze odlučila podvrgnuti operaciji povećanja grudi.

“Ništa nisam napravila ludo. Moj kirurg je dobro upućen u sport i potpuno je znao da želim vratiti svoju najbolju formu. Pitao me jedan novinar: ‘Možeš li i dalje igrati?’ Odgovorila sam mu: ‘Naravno da mogu. Nisam stavila ništa što bi mi onemogućilo igru.’ Da, grudi su veće, ali nije da ne mogu igrati. Postoje tenisačice s većim grudima od mojih, a i dalje igraju. Jedina razlika je što su moje umjetne, i to je to.”

U svijetu tenisa, sličnu situaciju prošla je rumunjska zvijezda Simona Halep (34) koja je 2009. smanjila grudi kako bi unaprijedila svoju igru. Halep je nakon zahvata osvojila French Open i Wimbledon. Oceane, međutim, odlučila se na povećanje grudi, što je izazvalo pitanje može li to utjecati na njezinu karijeru.

