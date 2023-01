53-godišnja Jennifer Lopez imala je puno razloga za slavlje prošle godine, od udaje za muškarca kojeg je najviše voljela, glumca Bena Afflecka do novih filmova i novog albuma.

Lopez, koja oduševljava svojim mladenačkim izgledom, ide u korak s mlađom generacijom objavljujući redovito na svojim društvenim mrežama pa je tako i pokazala obožavateljima kako je dočekala Novu godinu.

Dočekala Novu u toplini doma

U posljednjem videu na Instagramu, Lopez u crveno-crnoj haljini pozira sa zlatnim naočalama na kojima piše 2023, nazdravlja i ispija alkohol.

U videu je pjevačica sama, ne vidi se suprug Affleck, koji se ne voli eksponirati javnosti.

Poznato je kako pjevačica inače ne pije alkohol i održava dugi niz godina zdrav život, ali u posebnim prilikama kao što je doček Nove godine je morala nazdraviti, a razloga za slavlje je svakako imala.

Povratak velike ljubavi

Pjevačica i glumica je uvijek isticala da su joj najvažniji ljubav i obitelj.

Affleck i Lopez su se u travnju 2022. službeno zaručili po drugi put. Lopez je otkrila da je glumac to pitanje postavio gotovo 20 godina nakon njihova prvog prekida.

"Uspjeli smo. Ljubav je lijepa i pokazalo se da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina strpljiva", napisala je Lopez.

Zbog povratka ljubavi je odlučila albumu iz 2002. dati novo ruho te je rekla: "Sada album This Is Me...Now ima ovu poruku: 'Ako ste poput mene ponekad izgubili nadu i skoro odustali, nemojte. Prava ljubav postoji i neke stvari mogu trajati zauvijek i to je stvarno. Želim poslati tu poruku u svijet."