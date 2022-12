Poznato je da Jennifer Lopez nikada nije koristila botoks, što je i sama više puta potvrdila.

"Nikad nisam koristila botoks, jednostavno nisam taj tip osobe. Nemam ništa protiv ljudi koji to rade, ali mene to ne zanima", rekla je Jennifer.

Otkrila trik mladolikosti

Lopez je nedavno otkrila metodu koja njezino lice održava svježim i mladolikim.

"Jedna od mojih najvećih tajni ljepote je san, ali jedan od mojih trikova kada ne mogu dovoljno spavati je to da postoji određena količina sati za koje osjećam da mi trebaju kako bih izgledala svježe i kod mene to zaista pali, to je ili ispod četiri ili više od sedam sati spavanja. To je moje jedino pravilo", rekla je u videu koji je snimila za "Vogue".

Dermatolozi potvrdili metodu

S obzirom na to da njena koža uvijek izgleda besprijekorno, dermatolozi su otkrili ima li istine iza njene tvrdnje.

"Rekla bih da je ovo više anegdota nego bilo što drugo. Ipak, iako nema puno informacija o ovim određenim vremenskim okvirima i kako oni utječu na kožu, studije su pokazale da su oni koji stalno spavaju sedam do devet sati noću imali mlađi izgled kože, bolju funkciju kožne barijere i više zadovoljstvo svojim izgledom od onih koji su redovno spavali pet sati ili manje. Tako da ovo ima itekako smisla", rekla je dermatologinja Geta Jadav.

Naravno, spavanje je samo dio cjelokupne brige o sebi kojoj Jennifer Lopez daje prioritet. Ona koristi dnevne afirmacije kao dio svoje jutarnje rutine. Prilagodljive mantre, fraze ili uvjerenja zapravo su znanstveno priznati način za promicanje pozitivnog načina razmišljanja i podizanje raspoloženja.

"Uvijek sam savršenog zdravlja, to je nešto što sebi stalno govorim. Moja obitelj je uvijek savršenog zdravlja. Mlada sam i bezvremena u svakom dobu. Moj život je pun obilja, radosti i ljubavi", ispričala je u videu.