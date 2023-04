‘’Prošli smo već toliko staza. Svaka od njih je bila jedinstvena i puna izazova koji su lako mogli dovesti do stranputica. Ali tvoja postojanost, snaga i podrška pomogli su nam da zajedno premostimo prepreke. Ti humor koji me nasmijava, kreativnost koja me nadahnjuje, inteligencija koja me inspirira. Ti si izvanredan, Kurt’’, napisala je Shannen prilikom suprugova rođendana.