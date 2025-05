Prošla su četiri mjeseca otkako je ostala bez majke: Lana Klingor ne skriva svoju tugu

U životu postoje trenuci koji nas zauvijek promijene, ostave tišinu koju ništa ne može ispuniti. Za poduzetnicu i bivšu pjevačicu Lanu Klingor Mihić (44), jedan od takvih trenutaka dogodio se prije četiri mjeseca, kada je preminula njezina voljena majka Sonja.

Lana, poznata po iskrenim objavama na društvenim mrežama, i ovih dana ne skriva koliko joj majka nedostaje. U emotivnoj poruci otkrila je koliko se trudi nastaviti dalje, baš onako kako bi Sonja željela.

"Sve na svijetu. Četiri mjeseca bez tebe. Čupam se jer znam da bi se ljutila da je drugačije. Volim te i silno mi nedostaješ, iako te osjećam pored sebe", napisala je Lana, uz dirljiv video u kojem drži majku za ruku.

Podsjetimo, Lanina majka preminula je u 74. godini, krajem siječnja. Od tada, Lana se često prisjeća zajedničkih trenutaka i ne skriva koliko joj nedostaje.

"Uskoro se moram vratiti u kolotečinu zvanu život. Reći ću vam iskreno, imam podvojene emocije. S jedne strane vam toliko toga želim reći, dok se s druge strane osjećam toliko ranjivo i nesigurno, pogotovo stati pred svoju kameru. U periodu iza mene, dala sam si pravo na sva stanja i sve emocije, a vjerujte mi to je takav vrtlog kojem ustvari na kraju upravlja tuga i vrati te na površinu na kojoj jedva dišeš, potpunu praznu i tupu. Najviše me boli ona rečenica koja je prokleto iskrena - život ide dalje. A u meni još uvijek sve stoji. Znate što me tjera dalje? Upravo moja mama koja je tu, svaki dan, kroz nevjerojatne znakove", govorila je Lana na Instagramu.

