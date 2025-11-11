FREEMAIL
Prometna nesreća odnijela život jednog od najpoznatijih regionalnih DJ-eva

Prometna nesreća odnijela život jednog od najpoznatijih regionalnih DJ-eva
Foto: Screenshot/instagram: Djspirko

Njegov stil bio je jedinstven

11.11.2025.
9:25
Hot.hr
Screenshot/instagram: Djspirko
Vladan Spiridonović Spirko, čuveni srpski DJ i producent, poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Danilovgrad–Nikšić, u blizini mjesta Zagorak u Crnoj Gori. Vijest je potresla glazbenu zajednicu, posebno one koji su godinama pratili njegov rad i utjecaj na razvoj elektronske scene u Nišu.

Pionir niške elektronske glazbe

Spirko je bio jedna od ključnih osoba u stvaranju i oblikovanju niške elektronske scene. Poznat kao DJ, producent i organizator prvih rejv događaja u gradu, ostavio je dubok trag na generacije koje su dolazile.

Bio je osnivač kluba „XL”, prostora koji je imao pionirsku ulogu u promociji underground elektronske glazbe u Nišu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SVS (@djspirko)

Počeci karijere i razvoj autentičnog zvuka

Njegov prvi javni nastup dogodio se 1992. godine u legendarnom „Noćnom klubu”, kada je kao šesnaestogodišnjak postao rezident DJ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SVS (@djspirko)

Početkom 90-ih okrenuo se elektronskim žanrovima, a posebno je važan bio trenutak 1995. godine u Solunu, kada je u prodavaonici ploča „Kinetic Records” otkrio čikaški house i detroitski techno — temelje zvuka kojeg je razvijao cijelog života.

Umjetnik čiji se stil stalno mijenjao

Kroz desetljeća rada kombinirao je različite elektronike podžanrove, stvarajući prepoznatljiv zvuk koji se konstantno razvijao.

Osim što je bio DJ i producent, bio je i vizionar, promoter te poznati frizer-stilist, čiji je umjetnički izraz prelazio granice glazbe.

Obitelj i zajednica u žalosti

Bio je sin, brat, suprug i otac. Smrt je duboko pogodila njegove najbliže i mnoge koji su ga poznavali kroz glazbu i svakodnevni život. Detalji sprovoda bit će objavljeni naknadno, prenose srpski lokalni mediji.

