Srpski Kurir došao je do ekskluzivnih snimki razgovora između pjevačice Dušice Grabović i klijenta iz Švicarske koji se predstavio samo kao Nikola u kojem su dogovarali seks. Snimka je nastala prije nekoliko mjesei, a razgovor je išao ovako:

"Halo", javila se Dušica. "Halo, dobro večer", uzvraća on.

"Dobro večer", potvrdila je i ona. "Dušice, je l' si ti", upitao je.

"Ja sam", potvrdila je. Zatim se njezin sugovornik predstavio.

"E ćao, NIkola ovdje iz Švicarske, prijatelji iz Crne Gore su mi dali tvoj broj", rekao je.

Dušicu je zanimalo od kud njemu njen broj telefona

"Koji prijatelji?", upitala je ona. "Tamo iz B., da ne pričamo sad", objasnio je. Njoj je to bilo dovoljno.

"Aha, dobro", uzvratila je. Zatim je konkretno pitao za djevojke.

"Kaži mi, treba jedan tulum 25. u Beogradu, ti si u priči, to znam, a je l' imaš još neke prijateljice", pitao ju je.

"Imam, naravno, da", uzvratila je.

"E, a reci mi, cijela noć i to, koja bi to cijena bila", pitao ju je. No, Dušica o detaljima nije htjela pričati putem poziva.

"Ajde da ne pričamo ovako, ako imaš Telegram ili Signal, nazovi me", rekla je ona.

"Imam, mislim, taj Signal", rekao je on.

Ona i tri djevojke za tulum

"E, ajde, nazovi me, ćao", završila je Dušica. Kako Kurir doznaje, klijent se nakon ovog razgovora čuo s Dušicom i na platformi Signal. Tamo je pao dogovor da ona na tulum dođe s još tri djevojke i da cijena bude 1.000 po djevojci.

"Želim se obratiti svim medijima koji su objavili apsolutne laži i neistine o meni! Kao što već znate od prosinca prošle godine sam u Americi na uspješnoj turneji, koju sam nažalost morala prekinuti uslijed smrti moga oca i gubitka jedinog oslonca kojeg sam imala u životu. Nisam navikla da me život mazi", započela je Grabović na Instagramu.

"Primorana sam istog momenta angažirati odvjetnika. Pošto sam državljanin Australije, morat ćete odgovarati pred njihovim zakonom za povredu ugleda i časti. Vidimo se na sudu", poručila je Grabović novinarima koji su pokrenuli ovu priču o njezinoj povezanosti s elitnom prostitucijom.