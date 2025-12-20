'Stanje je bilo vrlo teško': Procurili novi detalji o zdravstvenom stanju Vesne Zmijanac

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) trenutno se nalazi u fazi oporavka nakon ozbiljne operacije srca, a iako je prije nekoliko dana napustila bolnicu, njezino zdravstveno stanje i dalje zahtijeva poseban oprez. Nakon zahvata, Vesna je upućena na rehabilitaciju te je pod stalnim nadzorom liječnika iz specijalizirane zdravstvene ustanove za kardiovaskularne bolesti.

Kako Kurir doznaje od dobro upućenog izvora, situacija u kojoj se popularna pjevačica našla bila je izuzetno ozbiljna.

"Stanje je bilo vrlo teško, liječnici su se borili da joj stabiliziraju zdravstveno stanje i u jednom trenutku bila je i životno ugrožena. Srećom, reagiralo se na vrijeme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom stručnjaka. Rehabilitacija će potrajati dok se u potpunosti ne oporavi", otkriva izvor.

Podvrgnuta ozbiljnoj operaciji

Podsjetimo, Vesni je prije nekoliko dana podvrgnuta revaskularizaciji arterije, pri čemu su joj ugrađena tri stenta, a zahvat je bio nužan zbog ozbiljnog suženja jednog od glavnih krvnih sudova srca. Liječnici su joj nakon operacije savjetovali strogo mirovanje i izbjegavanje napora, uključujući i nastupe.

Unatoč preporukama liječnika, Vesna Zmijanac odlučila je ne odustati od već zakazanih koncerata, što je izazvalo zabrinutost njezine obitelji i prijatelja.

"Rečeno joj je da ne bi smjela nastupati i da mora mirovati, ali Vesna je veliki profesionalac i nije željela otkazati novogodišnji nastup", navodi izvor blizak pjevačici.

Glazba je njezin život

Tako će Vesna, unatoč svemu, za Novu godinu nastupiti u Novom Sadu, dok je već 1. siječnja čeka koncert u Herceg Novom.

"Njezina odluka nije se svidjela obitelji ni prijateljima koji joj žele samo dobro, ali svi znaju koliko je tvrdoglava. Glazba je njezin život i upravo joj ona daje snagu", rekla je Vesnina bliska prijateljica.

Iako je publika s veseljem dočekala vijest da Vesna ne odustaje od nastupa, mnogi se nadaju da će pjevačica ipak pronaći ravnotežu između profesionalnih obaveza i vlastitog zdravlja, koje joj u ovom trenutku mora biti na prvom mjestu.

