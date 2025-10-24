Procurili detalji drame sa snimanja serije u Dubrovniku: Redatelj tresao i urlao na asistenticu?

Redatelj serije "Outer Banks", Jonas Pate (55), suočava se s optužbama za neprimjereno ponašanje nakon navodnog sukoba s produkcijskom asistenticom koji se dogodio tijekom snimanja pete sezone serije u Dubrovniku.

Prema pisanju stranih medija, incident se dogodio u prvim danima snimanja. Pate je navodno „uhvatio i protresao“ asistenticu dok joj je vikao u lice. Situacija je, navodno, eskalirala do te mjere da je glavni glumac Chase Stokes (33) morao intervenirati i razdvojiti ih, dok je glumica Madelyn Cline (27) pokušala smiriti tenzije.

Izvori za TMZ tvrde da je atmosfera na setu bila napeta i da ovakav Pateov ispad nije iznenađenje jer navodno ima reputaciju zahtjevnog i temperamentnog redatelja. Unatoč incidentu, produkcija serije nastavila se prema planu.

Serija stekla veliku popularnost

Jonas je seriju "Outer Banks" kreirao zajedno s bratom Joshuom. Radnja prati sukob između pripadnika radničke klase – „Poguesa“ i bogatih tinejdžera poznatih kao „Kooksi“. Glavne uloge tumače Chase Stokes, Madelyn Cline, Rudy Pankow, Madison Bailey, Jonathan Daviss i Drew Starkey.

Kroz četiri dosadašnje sezone serija je postala globalni hit. Osim Outer Banksa, Jonas Pate radio je i na serijama "The Runarounds" te "Surface", a u prosincu prošle godine otkrio je da radi na prednastavku pod nazivom "Kildare". Nova serija trebala bi prikazati nastanak suparničkih skupina „Pogues“ i „Kooksa“.

