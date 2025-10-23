Redatelj serije 'Outer Banks' navodno fizički napao asistenticu: 'Zgrabio ju je i tresao'

Snimanje pete i posljednje sezone popularne serije "Outer Banks" u Dubrovniku zasjenio je incident. Prema izvještajima američkih medija, sukreator i redatelj Jonas Pate navodno je fizički nasrnuo na asistenticu produkcije, a daljnju eskalaciju sukoba spriječile su glavne zvijezde serije, Chase Stokes i Madelyn Cline koje su stale u obranu svoje kolegice.

Prema pisanju portala TMZ koji je prvi objavio priču, incident se dogodio tijekom ovotjednog snimanja u Hrvatskoj. Više izvora s direktnim saznanjima potvrdilo je da su tenzije na setu bile visoke, a situacija je eskalirala kada je Pate navodno zgrabio asistenticu produkcije.

"Stavio je ruke na nju i tresao je dok joj je vikao u lice", navodi izvor za TMZ. U tom trenutku, prisebnost su pokazali glavni glumci. Chase Stokes, koji u seriji tumači lika Johna B. navodno je odmah uskočio kako bi fizički razdvojio redatelja i napadnutu članicu ekipe. Njegova kolegica Madelyn Cline koja glumi Saru Cameron, također se uključila kako bi smirila situaciju.

Ponašanje redatelja serije Outer Banks nije iznenadilo ekipu

Izvor za magazin PEOPLE dodatno je pojasnio prirodu napada: "Vrištao je na asistenticu, zgrabio ju je za ramena i tresao. Nije ju ozlijedio niti pokušao ozlijediti, ali je prešao granicu. Staviti ruke na nekoga nikada, ali baš nikada nije u redu."

Ono što cijeloj priči daje težinu jest tvrdnja više izvora iz produkcije da ovakvo ponašanje Jonasa Patea nije izoliran slučaj. Navodno njegova agresivnost nije novost za one koji s njim rade. "Ovo nije neuobičajeno ponašanje za Jonasa", izjavio je jedan od izvora za TMZ, dok je drugi izvor za TMZ bio još direktniji: "Krajnje je vrijeme da se ovo objavi u javnosti."

Unatoč optužbama i medijskom interesu, zasad nema službene reakcije. Brojni američki mediji, uključujući TMZ, PEOPLE i Page Six, pokušali su dobiti komentar od streaming servisa, predstavnika Jonasa Patea te glasnogovornika glumaca koji su intervenirali, no odgovora još uvijek nema.

