'Procurile' stare fotografije Nede Ukraden: Ovako je legendarna pjevačica izgledala u mladosti

Neda Ukraden (75) danas je jedna od rijetkih pjevačica na ovim prostorima koja i nakon više od pola stoljeća karijere i dalje puni dvorane, nastupa s istim žarom kao i na početku te izgleda besprijekorno. U osmom desetljeću života postala je simbol vitalnosti i elegancije, a njezin izgled ne prestaju izazivati divljenje javnosti.

Zvijezda od prvog dana

Kada je krajem šezdesetih godina zakoračila na glazbenu scenu, brzo je postalo jasno da je pred publikom nova zvijezda. Osim prepoznatljivog glasa, Neda je plijenila i ljepotom. Mediji su je često stavljali na naslovnice, a publika je komentirala da je ''prava dama o kojoj sanjaju mnogi muškarci''. Svojedobno je Neda objavila fotografiju iz mladosti i otkrila kako je izgledala prije nešto manje od 50 godina.

Polovica stoljeća kasnije, slika se gotovo nije promijenila. Ukraden i dalje njeguje besprijekoran stil, pojavljuje se na nastupima dotjerana i s osmijehom koji je postao njezin zaštitni znak. Nedavno je u intervjuu za Net.hr otkrila svoje beauty trikove.

''Dobro očišćeno lice, noćni serum, kvalitetna dnevna krema, bez toga nema moje ''beauty torbice''. Sve drugo je dekoracija. Naravno, mora biti kvalitetna, pogotovo nama koje smo pod reflektorima, na sceni, u studiju cijeli život'', rekla nam je Neda.

Glas važniji od izgleda

Ipak, iako je ljepota uvijek bila njezin adut, ono što je Nedu učinilo legendom jesu pjesme koje su obilježile generacije - od „Zora je“ do „Vrati se, sreo si sreću“.

