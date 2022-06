Poznata narodna pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović inače svakodnevno dobija puno poruka na svojim društvenim mrežama, a kada uhvati vremena na poruke i odgovori, što je bio slučaj i ovog puta.

Viralne poruke

Muškarac pod imenom Filip Filipović je na svom TikToku objavio video u kojemu se vidi kako je tražio Cecin savjet, a ona mu je i dala savjet.

Muškarac je napisao pjevačici u inbox Instagrama: "Sutra imam dejt, kupujem joj cvijeće, ali ne znam koje da kupim. Pomozi mi, ako joj se ne svidi bar se mogu vaditi na to da je baš to cvijeće za nju birala Ceca Ražnatović."

Ceci je poruka bila zabavna pa se nasmijala i napisala: "Hahaha, buket ruža uvijek prolazi. Sretno!"

Ceca pomaže

Nakon Cecine poruke mladić je napisao: "Ako ne znate koje cvijeće kupiti za dejt, tu je Ceca da pomogne." Ova snimka je skupila puno lajkova i pozitivnih komentara.

Pjevačica Ceca Ražnatović (48) prije nekoliko je mjeseci prekinula vezu s 10 godina mlađim dečkom, Bogdanom Srejovićem (38), odlučili su krenuti svatko svojim putem. Par je prekinuo nakon godinu dana intenzivne ljubavne veze.

Ceca je nedavno suptilno priznala zbog čega je pukla ljubav između nje i Bogdana.

"Teško da me sada nešto može promijeniti, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, povjerenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmjerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je također takav čovjek i nama nije teško funkcionirati. On odlično zna s kim je u vezi, također ja znam što on voli, što mu paše i jako mi je lijepo. Mirna sam, sretna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu", rekla je Ceca za Blic prije nego što se udaljila od Bogdana.