Glumica Kristina Krepela (42) već je neko vrijeme u sretnoj vezi s političarem Marinom Miletićem (42). Svoju ljubav još nisu službeno potvrdili, no to i možda nije potrebno jer njihovi zaljubljeni pogledi govore više od riječi. Naime, Kristina i Marin u posljednje su vrijeme nerazdvojni te se pojavljuju zajedno na društvenim događanjima.

Iako je vrlo samozatajna osoba, Kristina je za Story.hr otkrila neke detalje iz svog privatnog života i karijere. Ona je nedavno ostala bez svog Instagram profila kojeg su hakirali i potom izbrisali te su od nje tražili novac, što je Kristina odbila.

"Iskreno, nisam ni imala pojma da su domaći mediji to prenijeli, prijateljica mi je javila. Ja ništa ne otvaram i ništa ne gledam, pogotovo kada se piše o meni. To je neko moje pravilo. Čak niti kritiku. Imam ljude kojima vjerujem što se tiče profesionalne kazališne i filmske kritike, a druge stvari o sebi zaista ne čitam. Dobro da se prenijelo jer se nadam da će pomoći i drugima i u krajnjoj liniji policiji da možda uhvati one koji to rade", kazala je.

'Ne planiram mnogo'

Kristina nije htjela komentirati svoj odnos s Marinom. Ljeto će, kaže, provesti djelomično radno, a nada se de će se i odmoriti jer ima samo nekoliko predstava za odigrati.

"Trenutno me čeka ljetna turneja s predstavom Teatra Gavran, a nakon toga ćemo vidjeti. Ne planiram mnogo. Ipak, bit će ljeto i za odmaranje jer imamo svega nekoliko predstava. Odradi se i gušt je tako da nije to problem", istaknula je te je otkrila da ostaje u Hrvatskoj.

"Naravno, imamo najljepše more."

Podsjetimo, Kristina i Marin su nedavno na party povodom drugog rođendana podcasta Ane Radišić došli modno usklađeni, a skoro cijelo vrijeme izmjenjivali su nježnosti. O njihovoj vezi šuška se od svibnja.

Marin je svojevremeno za Story.hr kazao da Kristina brižno čuva svoju intimu. "Kristina posebno čuva svoj privatni život godinama. Ja to jako poštujem. Nemam drugih komentara."